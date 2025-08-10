बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी, तीन वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं. बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इसके बाद वह बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और आरवी रोड (रगीगुड्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा करेंगे.

प्रधानमंत्री शहर में शहरी कनेक्टिविटी से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे. इसके साथ ही वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. पीएम मोदी आज बेंगलुरु और देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की शहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

96 किमी तक पहुंच जाएगा बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क

पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो फेज-2 के तहत आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मासंद्रा तक की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे. 19 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस लाइन के निर्माण पर लगभग 7,160 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसके शुरू होने के बाद बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 96 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाएगा.

मेट्रो फेज-3 परियोजना की रखेंगे आधारशिला

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मेट्रो फेज-3 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे. करीब 15,610 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह 44 किलोमीटर लंबी परियोजना में 31 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे. यह शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के साथ ही रिहायशी, औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगी.

तीन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत

केएसआर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु से पीएम मोदी तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. इनमें बेंगलुरु-बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर (अजनी)-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं.

