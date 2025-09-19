किंग चार्ल्स ने PM मोदी को जन्मदिन पर दिया कदंब का पौधा, प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर लगाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III की ओर से भेजे गए स्पेशल गिफ्ट कदंब के पौधे को आज अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर लगाया. यह गिफ्ट भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती और पर्यावरणीय स्थिरता के साझा संकल्प का प्रतीक बताया गया है.
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित
ब्रिटिश हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि यह उपहार पीएम मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित है. बयान में कहा गया, 'किंग चार्ल्स III ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर कदंब का पौधा भेजा है. यह कदम दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'
𝐀 𝐬𝐭𝐞𝐩 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲!
PM Modi planted a Kadamb sapling at 7, LKM — a cherished gift from His Majesty King Charles III.
पीएम मोदी ने भी किंग चार्ल्स को गिफ्ट किया था पौधा
गौरतलब है कि जुलाई में ब्रिटेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स को उनके सैंड्रिंघम एस्टेट में ‘सोनोंमा’ पेड़ का पौधा उपहार में दिया था, जिसे इस शरद ऋतु में लगाया जाएगा. उस मुलाकात में दोनों नेताओं ने CETA (भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता), विजन 2035, शिक्षा, स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी.
पीएम मोदी को जन्मदिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई ग्लोबल लीडर्स से बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं.