'हर गरीब तक सुविधा पहुंचाना लक्ष्य', ओडिशा में 60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओड़िशा के झारसुगुड़ा में टेलीकॉम, रेलवे और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 8 IIT के विस्तार की आधारशिला रखी. जिससे अगले 4 साल में 10,000 नए छात्रों के लिए जगह बनेगी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने BSNL की स्वदेशी तकनीक से बने 97,500 से अधिक 4G टेलीकॉम टॉवरों का भी उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने संबलपुर शहर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया, जिसकी लागत 273 करोड़ रुपये है.

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब तक सुविधाएं पहुंचें.

बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ओड़िशा में पिछले 15 महीनों में छठी यात्रा है, जब से राज्य में भाजपा ने जून 2024 में सत्ता संभाली है. झारसुगुड़ा में उनकी यह यात्रा 7 साल बाद हुई है. वे आखिरी बार 22 सितंबर 2018 को राज्य के दूसरे वाणिज्यिक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए यहां थे.

