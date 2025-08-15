scorecardresearch
 

सुरक्षा कवच, GST कट, नौकरियां, डेमोग्राफिक संतुलन... लाल किले से PM मोदी ने खींची सेफ और समृद्ध भारत की तस्वीर

लाल किले से अपने सबसे लंबे भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये पहलगाम हमले के बाद देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी.

PM मोदी ने लाल किले से 103 मिनट तक देश को संबोधित किया. (Photo: PTI)
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को मिली. देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची. इसके अलावा पीएम मोदी ने आने वाली दीवाली के लिए जनता को खुशखबरी देते हुए जीएसटी दरों में भारी कटौती की घोषणा की. उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की. पीएम मोदी ने देश में डेमोग्राफिक चेंज पर चिंता जताई और इसकी गंभीरता को देखते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की.

आ रही है GST में कटौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर आने वाली दिवाली पर देशवासियों को दोहरी खुशी देने की घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही टैक्‍स स्‍लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से जीएसटी रिफॉर्म की बात चल रही है. इसके लिए हमने राज्यों से भी बात की है. एक उच्चस्तरीय कमेटी इस मामले पर चर्चा कर रही है. पीएम ने कहा कि जल्द ही इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की जरूरत की काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी.

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का आयरन डोम

लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी "सुदर्शन चक्र मिशन" की घोषणा की. इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है. आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2035 तक देश भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरणा लेते हुए अपने सुरक्षा ढांचे का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता है.

राष्ट्र की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने का खांका खींचते हुए उन्होंने कहा, "अगले दस वर्षों में 2035 तक मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूं. भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए, हमने सुदर्शन चक्र का मार्ग चुना है.  जब महाभारत की लड़ाई की चल रही थी  राष्ट्र सुदर्शन चक्र मिशन शुरू करेगा. इस संपूर्ण आधुनिक प्रणाली का अनुसंधान, विकास और निर्माण भारत में ही किया जाना चाहिए और इसके लिए हमारे युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जाना चाहिए. यह शक्तिशाली प्रणाली न केवल आतंकवादी हमलों का मुकाबला करेगी, बल्कि आतंकवादियों पर करारा प्रहार भी करेगी,"

यह भी पढ़ें: 'RSS की 100 वर्ष की यात्रा पर देश गर्व करता है...', लाल किले की प्राचीर से बोले PM मोदी

डिफेंस की आयरन डोम प्रणाली की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य मिशन सुदर्शन चक्र नाम की अपनी स्वयं की सुरक्षा कवच जैसी प्रणाली विकसित करना है, जिसे नागरिक क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है.

युवाओं के लिए रोजगार 

लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने युवाओं के लिए अहम घोषणा करते हुए एक लाख करोड़ की योजना की शुरुआत की है. यह योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाके नाम से शुरू की गई है. इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे. साथ ही प्राइवेट सेक्‍टर में पहली नौकरी करने वाले लोगों को 15000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

इस महत्वाकांक्षी योजना से देश में नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे. ये स्कीम खास तौर पर युवाओं, छोटे-मझोले उद्यमों और अलग-अलग सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स में नौकरियां पैदा करेंगी.

डेमोग्राफिक बदलाव पर PM मोदी की चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपने संबोधन में लाल किले के प्राचीर से देश में आबादी के बदलते पैटर्न पर गंभीर चिंता जताई है. पीएम मोदी ने कहा कि वे देश को एक चिंता, एक चुनौती से आगाह कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी बदली जा रही है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं. घुसपैठिए देश के युवाओं की रोज़ी-रोटी छीन रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को घुसपैठियों के संकट से आगाह करते हुए कहा, "मेरे देश की बहनों-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये घुसपैठिए भोले-भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. जब सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है. कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता. भारत भी नहीं करेगा."

यह भी पढ़ें: 'अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे...', देखें लाल किले से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि इस चिंता के निदान के लिए उन्होंने एक 'हाईपावर डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने का फैसला किया है. ये मिशन देश में हो रहे आबादी के पैटर्न में बदलाव का अध्ययन करेगी.

स्वदेशी जेट इंजन की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के भारत के लिए स्वदेशी जेट इंजन की जरूरतों पर फोकस किया है. उन्होंने कहा, "देश को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए रक्षा निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए. आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों से, मेरे टैलेंट यूथ से, मेरे इंजीनियर्स से और सरकार के हर विभाग से भी आह्वान है कि हमारे अपने Made In India फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा ही होना चाहिए."

यह भी पढ़ें: मोदी दीवार की तरह खड़े हैं... किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, लाल किले से PM ने ट्रंप को दिया संदेश!

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के नागरिकों के पसीने बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भता को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे और उसी का उपयोग करेंगे. अगर ये हमारा सामूहिक संकल्प होगा, तो हम देखते ही देखते दुनिया बदल देंगे.

न्यूक्लियर ब्लैक मेल को 'बिग नो' 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान की बार बार की न्यूक्लियर धमकियों को फुस्स कर दिया. उन्होंने कहा कि हम कई दशकों से आतंक झेलते आए हैं. देश के सीने को छलनी कर दिया गया है. अब आतंकियों और उन्हें पालने-पोसने वालों में कोई फर्क नहीं मानेंगे. दोनों मानवता के दुश्मन हैं. न्यूक्लियर धमकियों का दौर लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि अब इसे नहीं सहेगा. हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे.

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर बड़ी छलांग

पीएम मोदी ने देश और इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, जो भारत की तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के प्रयासों को बताते हुए कहा, "देश के युवाओं और दुनिया भर के उन लोगों से जो भारत की तकनीकी ताकत को समझते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं, इसी साल के अंत तक, 'मेड-इन-इंडिया' चिप्स बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे." 

