'कांग्रेस ने असम को हिंसा और विवाद दिए, BJP समृद्ध राज्य बना रही', गोलाघाट में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिलों में 18,500 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं का अनावरण किया. मंगलदाई में उन्होंने 570 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले दरांग मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखी.

उन्होंने दो प्रमुख कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की- 1,200 करोड़ रुपये की नरेंगी-कुरुवा ब्रिज और 4,530 करोड़ रुपये की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना, जो कामरूप और दरांग जिलों को मेघालय के री भोई जिले से जोड़ेगी. उपरोक्त परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने दरांग और गोलाघाट में दो जनसभाओं को भी संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. आज 18,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स असम को मिले हैं. ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि असम भारत के ऊर्जा सामर्थ्य को बढ़ाने वाली धरती है. यहां से निकले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देश के विकास को गति देते हैं. असम की इस ताकत को बीजेपी, एनडीए सरकार नई बुलंदी तक पहुंचाने में जुटी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'इस मंच पर आने से पहले मैं पास में ही एक और कार्यक्रम में गया था. वहां बास से बायो एथनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है. ये असम के लिए गर्व की बात है. इसके साथ ही आज गोलाघाट में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है. ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे. किसान, नौजवान सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे.'

भारत शुरू करेगा नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन

पीएम मोदी ने कहा, 'विशेषज्ञों का सुझाव है कि हमारे महासागरों में तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं. इन संसाधनों की पहचान और प्रभावी उपयोग के लिए, हम नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू कर रहे हैं. साथ ही, भारत ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल पावर प्रोडक्शन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. जहां एक दशक पहले देश सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछड़ रहा था, वहीं अब इस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल हो गया है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बांस, जो हमारे आदिवासी समुदायों के दैनिक जीवन और परंपराओं में गहराई से समाया हुआ पौधा है, की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था. उस समय, लोगों पर बांस का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे. हालांकि, हमारी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाया, जिससे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाभ का मार्ग प्रशस्त हुआ.

कांग्रेस ने असम को हिंसा और विवाद दिए, BJP ने समृद्धी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक शासन किया है. यहां असम में भी कांग्रेस ने कई दशकों तक सरकार चलाई है, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, तब तक यहां विकास की रफ्तार भी धीमी रही और विरासत भी संकट में रही. बीजेपी की डबल इंजन सरकार असम की पुरानी पहचान को सशक्त कर रही है. कांग्रेस ने असम को, नॉर्थ-ईस्ट को अलगाव दिया, हिंसा और विवाद दिए, जबकि बीजेपी असम को विकास और विरासत से समृद्ध राज्य बना रही है. ये हमारी सरकार है जिसने असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया. हमारी सरकार ने लाचित बोरफुकन की विरासत को सम्मान दिया.

