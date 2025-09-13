असम: पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, भूपेन हजारिका की याद में जारी किया 100 रुपये का स्मृति सिक्का

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं. रविवार को प्रधानमंत्री 18,530 करोड़ रुपये की विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे. दारांग जिले में मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग स्कूल तक का भूमि पूजन किया और नुमालिगढ़ में बायो-इथेनॉल प्लांट और पॉलीप्रोपलीन प्लांट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं की शुरुआत करेंगे.

शनिवार शाम को राजधानी गुवाहाटी में भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस ख़ास अवसर पर प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका की एक किताब और 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि देश के विकास में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भागीदारी है. पूर्वोत्तर राज्यों के बिना ये संभव नहीं है. उन्होंने असम के लोकल गामोसा को बढ़ावा देने की बात कही.

उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका के गीत आज भी लोगों को जोड़ते हैं और एनर्जी देते हैं. उनके गीतों में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना झलकती है, यानि पूरे देश को एक साथ जोड़ने का संदेश मिलता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है और यह सम्मान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. वह असम के बहुत बड़े कलाकार थे जिनके गीत भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है.

प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे, जो राजधानी गुवाहाटी के आस-पास यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगी और भीड़ कम करेगी.

असम के दौरे के पहले प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में थे. यहां उन्होंने कुकी बहुल क्षेत्र चुराचांदपुर में 73सौ करोड़ रुपये और मैतेई बहुल क्षेत्र इम्फाल में 12सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की.

