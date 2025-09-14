'मैं शिव भक्त, सारा जहर निगल जाता हूं...', असम की रैली में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर पर बात की और कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिन्दूर में जबरदस्त सफलता मिली. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने कहा कहा, "मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं."

पीएम मोदी ने कहा कि असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है. प्रधानमंत्री ने भूपेन हजारिका को याद करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उनके जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात रही.

पीएम मोदी ने कहा कि असम के महान संतानों और पूर्वजों ने जिस सपने को देखा था, उसे साकार करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने याद दिलाया कि जिस दिन भारत सरकार ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहकर उनका अपमान किया था कि मोदी "नाचने गाने वालों" को भारत रत्न दे रहे हैं.

1962 के चीन युद्ध का भी पीएम ने किया जिक्र

पीएम ने कहा कि यह बयान असम और उसके लोगों के योगदान का भी अपमान था. 1962 में चीन के साथ युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय पंडित नेहरू ने जो बयान दिया था, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का घाव आज तक नहीं भरा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी उसी घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है.

'मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं'

प्रधानमंत्री ने कहा, "आमतौर पर मुझे कितनी भी गाली दें, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं लेकिन जब कोई और का अपमान होता है, तो मैं चुप नहीं रह सकता." उन्होंने जनता से सवाल किया कि भूपेन दा को भारत रत्न देने का निर्णय सही था या नहीं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "देश की जनता मेरी मालिक है."

असम को पीएम ने दी 18,530 करोड़ रुपये की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम के दरांग और गोलाघाट जिलों में 18,530 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वहां दो जनसभाओं को संबोधित किया. अधिकारियों ने बताया कि पीएम मंगलदोई कस्बे में दर्रांग मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखी. इन स्वास्थ्य परियोजनाओं में कुल 570 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

