'मेरा दिया होमवर्क किया या नहीं?', PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला से किया सवाल, जानें उनका जवाब

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर एक्सियोम-4 मिशन की सफलता के बाद भारत लौटे इंडियन एयरफोर्स (IAF) के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की. पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाकर उनका स्वागत किया. शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को वह तिरंगा भेंट किया, जिसे वह मिशन के दौरान अपने साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले गए थे. इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में शुभांशु शुक्ला से पूछ लिया, 'मेरा दिया होमवर्क किया या नहीं?'

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब दिया, 'बहुत अच्छी प्रगति हुई है, सर.' दरअसल ISS के लिए उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने शुभांशु को अपने स्पेस मिशन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा था, जिससे गगनयान मिशन में भारत को मदद मिल सके. ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने ऐतिहासिक मिशन के बारे में जानकारी दी और अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए.

PM ने शुभांशु से पूछा- मेरा होमवर्क किया या नहीं?

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'होमवर्क' पर अपने साथ गए अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतिक्रिया को याद करते हुए, शुभांशु शुक्ला ने कहा, 'वे लोग मुस्कुरा रहे थे, और उस बैठक के बाद उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तो तुम्हें होमवर्क दे दिया है. लेकिन मैंने आपका होमवर्क किया, और यह बहुत महत्वपूर्ण था, सर. जाहिर है, हम इसके बारे में जानते थे, इसीलिए मैं गया था. मिशन सफल रहा, सर, और हम वापस आ गए हैं. लेकिन यह मिशन का अंत नहीं है; यह तो बस शुरुआत है.'

शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के तहत 20 दिन अंतरिक्ष में गुजारे. इनमें से 18 दिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए. वह 26 जून को आईएसएस पर पहुंचे थे और 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौटे. इस मुलाकात के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला से धरती पर लौटने के बाद महसूस किए गए बदलावों के बारे में भी पूछा. उन्होंने जवाब दिया, 'दिमाग को यह समझने में समय लगता है कि हमें चलना है. इस माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगता है. जब मैं वापस आया, तो मैं चल नहीं पा रहा था और लोगों को मुझे थामना पड़ा.' उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे थे, तब भी यही चुनौती सामने आई थी.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष में उगाए मूंग और मेथी

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उन्होंने टार्डिग्रेड्स, मायोजेनेसिस, सायनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल, फसल के बीजों, मूंग और मेथी उगाकर कृषि से जुड़े कई प्रयोग किए. प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि प्रयोग कैसा रहा? इस पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने जवाब दिया, 'बहुत अच्छा था, सर. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां के लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं था. अंतरिक्ष स्टेशन पर खाना एक बहुत बड़ी चुनौती है. जगह सीमित है, सामान महंगा है. लक्ष्य हमेशा यही होता है कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पोषण और कैलोरी मिले. ये बीज उगाना बहुत आसान है. बस एक छोटे से बर्तन में पानी के साथ इन्हें रखा, और आठ दिनों में ये अंकुरित हो गए.'

शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, 'पिछले एक साल में, मैं जहां भी गया, लोग मुझसे मिलने, बातचीत करने और अंतरिक्ष में भारत की प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे. कई लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में पहले से ही जानते थे, और कुछ लोगों ने तो गगनयान मिशन के बारे में विस्तृत प्रश्न भी पूछे, और अक्सर वे इसकी समय-सीमा के बारे में मुझसे ज्यादा जानते थे.' बता दें कि भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं.

