'अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते', पीएम मोदी ने किया डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए घुसपैठियों के खतरे पर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है और हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते.

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं. उन्होंने देश को इस चुनौती से आगाह करते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया.

'दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है RSS'

अपने भाषण में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन आरएसएस की पहचान रही है. मां भारती के कल्याण के लक्ष्य के साथ चलने वाला आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है. उन्होंने लाल किले से सभी स्वयंसेवकों को नमन किया.

पीएम मोदी के दो बड़े ऐलान

प्रधानमंत्री ने दो बड़े ऐलान किए- इस दीवाली जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जाएगा जिससे टैक्स में राहत मिलेगी, और आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी. इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Advertisement

'सरकार लोगों के जीवन में होनी चाहिए'

पीएम मोदी ने कहा कि वे गरीबी को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में सक्रिय रूप से मौजूद हो. उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को घर मिले हैं, जो सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि उनके सपनों का घर है. पीएम सुनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को भी लाभ मिला है और अब वे यूपीआई से लेन-देन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब योजनाएं जमीन से जुड़ी होती हैं तो वे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बन जाती हैं.

---- समाप्त ----