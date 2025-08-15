scorecardresearch
 

Feedback

'अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते', पीएम मोदी ने किया डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान

प्रधानमंत्री ने दो बड़े ऐलान किए- इस दीवाली जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जाएगा जिससे टैक्स में राहत मिलेगी, और आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी. इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं. (Photo: Screengrab)
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं. (Photo: Screengrab)

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए घुसपैठियों के खतरे पर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है और हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते. 

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं. उन्होंने देश को इस चुनौती से आगाह करते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया.

'दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है RSS'

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi
GST में सुधार, नए रोजगार... इस स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने दिए दो बड़े उपहार 
New strength in the country through major reforms! Income tax is zero up to 1.2 million.
'अब हमें और नई ताकत से जुटना है', पीएम मोदी ने बताया विकास का रोडमैप  
pm modi
'10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर काम पर जारी... 10 गुना बढ़ेगी देश की परमाणु क्षमता' 
IndianMade Semiconductor Chips By End Of Year
'अटक गईं, लटक गईं, भटक गईं थी 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर की फाइल्स', लाल किले से बोले PM मोदी 
लाल क़िले की प्राचीर से PM मोदी की स्पीच
'भारत में बने फाइटर जेट के इंजन...', लाल किले से PM मोदी ने दिया 'मेड इन इंडिया' का नया टागरेट 

अपने भाषण में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण, संगठन और अनुशासन आरएसएस की पहचान रही है. मां भारती के कल्याण के लक्ष्य के साथ चलने वाला आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है. उन्होंने लाल किले से सभी स्वयंसेवकों को नमन किया.

पीएम मोदी के दो बड़े ऐलान

प्रधानमंत्री ने दो बड़े ऐलान किए- इस दीवाली जीएसटी रिफॉर्म लागू किया जाएगा जिससे टैक्स में राहत मिलेगी, और आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी. इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

Advertisement

'सरकार लोगों के जीवन में होनी चाहिए'

पीएम मोदी ने कहा कि वे गरीबी को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में सक्रिय रूप से मौजूद हो. उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को घर मिले हैं, जो सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि उनके सपनों का घर है. पीएम सुनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को भी लाभ मिला है और अब वे यूपीआई से लेन-देन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब योजनाएं जमीन से जुड़ी होती हैं तो वे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बन जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement