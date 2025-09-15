नेपाल की नई प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए PM मोदी ने 'RIGHT... मिसेज सुशीला कार्की' क्यों लिखा?

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं. नेपाल में Gen-Z के आंदोलन के बाद सुशीला कार्की वो शख्सियत हैं जिन्हें Gen-Z ने इस मुश्किल समय में नेतृत्व करने के लिए चुना है. सुशीला कार्की को 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई. पीएम बनने के बाद नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं देते हुए अंग्रेजी में लिखा, "I extend my best wishes to Right Hon. Mrs. Sushila Karki... इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.

सवाल है कि पीएम मोदी ने सुशीला कार्की के नाम के आगे RIGHT क्यों लिखा. आखिर इसका अर्थ क्या है. यहां Hon. अंग्रेजी शब्द Honourable का संक्षिप्त रूप है. जिसका अर्थ होता है 'सम्मानीय'. लेकिन यहां RIGHT का प्रयोग एकबारगी समझ में नहीं आता है.

सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं विश्व के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने भी सुशीला कार्की को पीएम पद की शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं देते हुए RIGHT शब्द लिखा.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुशीला कार्की को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "My sincere felicitations to Right Honourable Mrs. Sushila Karki...

इसके बाद शहबाज शरीफ ने नेपाल-पाकिस्तान संबंधों को आगे ले जाने पर प्रतिबद्धता जताई.

नेपाल में अमेरिकी दूतावास ने भी प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को शुभकामनाएं देते हुए उनके नाम से पहले Right शब्द लिखा है. और नेपाल में लोकतंत्र की वापसी पर खुशी जताई है.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने भी सुशीला कार्की को Right शब्द से संबोधित किया है.

RIGHT शब्द का इस्तेमाल क्यों?

'Right Honourable' या संक्षिप्त रूप में 'Rt. Hon.' या कभी-कभी केवल 'Right' एक औपचारिक सम्मानसूचक उपाधि है. दरअसल ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद में प्रचलित परंपराओं की बची-खुची निशानी है. ये उपाधि मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेशों और राष्ट्रमंडल (Commonwealth of Nations) देशों में उच्च पदाधिकारियों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल होता है. यह टाइटल नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है, लेकिन यह केवल नेपाल तक सीमित नहीं है. यह कई अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी उपयोग होता है. नेपाल में यह ब्रिटिश प्रभाव के कारण अपनाया गया है, हालांकि नेपाल कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान नेपाली शासकों को संबोधित करने के लिए ब्रिटिश प्रोटोकॉल को अपनाया गया.

नेपाल के प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि यहां यह टाइटल प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश के लिए भी इस्तेमाल होता है.

नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे शेर बहादुर देउबा और के.पी. शर्मा ओली को "Right Honourable Prime Minister" कहा गया है.

नेपाली भाषा में प्रधानमंत्री को "सम्माननीय" कहा जाता है, जो "Right Honourable" का नेपाली अनुवाद है. मंत्रियों और सांसदों को केवल "Honourable" कहा जाता है.

राष्ट्रमंडल देशों में Right के चलन की प्रथा

यह टाइटल मुख्य रूप से राष्ट्रमंडल देशों में प्रचलित है जहां ब्रिटिश संवैधानिक परंपराएं बनी हुई हैं. ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या जैसे देशों में प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश के नाम के आगे Right शब्द लगाया जाता है. ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट पर पीएम के नाम के आगे The Right Honourable Sir Keir Starmer, Prime Minister लिखा गया है.

मार्च 2025 में मार्क कार्नी को कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री चुना गया. यहां की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट (pm.gc.ca) पर उन्हें लगातार "The Right Honourable Mark Carney" कहा गया है.

2025 में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड लीडर्स मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (pm.gov.au) पर न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को "The Right Honourable Christopher Luxon" कहकर संबोधित किया गया.

कैसे हुई शुरुआत

"Right Honourable" की जड़ें 14वीं सदी के मध्ययुगीन इंग्लैंड से आती हैं, जब ब्रिटेन में सामाजिक स्टेटस (Hierarchy) को दर्शाने के लिए सम्मानसूचक शब्द विकसित हो रहे थे.

15वीं सदी के आधिकारिक दस्तावेजोंमें "Right honorabull" का उपयोग लॉर्ड्स और उच्च अधिकारियों के लिए हुआ करता था. यह "Honourable" का विस्तार था, जो पहले सांसदों या नाइट्स के लिए था.

1614 में जॉन सेल्डेन की किताब Titles of Honour में "Honourable" को पीयर्स के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया. बाद में इसी टाइटल में "Right" को जोड़कर इसे उच्चतर बनाया गया. यह प्रिवी काउंसिलसे जुड़ा जो राजा की गोपनीय सलाहकार परिषद थी. बाद में इसके सदस्यों को "Right Honourable" कहा जाने लगा, क्योंकि "Right" का अर्थ "पूर्ण" या "उच्च" था.

"Right" का अर्थ

पुरानी अंग्रेजी में "Right" का मतलब "very" (बहुत), "fully" (पूर्ण रूप से), या "proper" (उचित) है, जो "Honourable" शब्द की तीव्रता को बढ़ाता है. यह "Most Honourable" (सर्वोच्च) से नीचे आता है. उदाहरण के लिए "Right Reverend" (बिशप्स के लिए) में भी "Right" "बहुत सम्माननीय" दर्शाता है.

यह टाइटल ब्रिटिश परंपरा का अवशेष है, जो सम्मान और पदानुक्रम को बनाए रखता है. इस शब्द का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संवादों में टाइटल के उपयोग को दिखाता है, जहां राष्ट्रमंडल देश एक-दूसरे के नेताओं को इस सम्मानसूचक शैली से संबोधित करते हैं.

