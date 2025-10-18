23 की उम्र में गर्लफ्रैंड पर किया था चाकू से वार, 48 साल बाद हुआ अरेस्ट, अब कोर्ट ने दे दी जमानत

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को जमानत दी है, जो 48 वर्षों तक आरोपी बनकर फरार रहने के बाद पकड़े गए हैं. यह मामला 1977 का है, जब 23 वर्ष के कालेकर ने शक के कारण अपनी प्रेमिका को चाकू घोंप दिया था. उस समय उन्हें हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके बाद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो गया.

पुलिस ने कई सालों तक उनकी तलाश की, लेकिन कालेकर ने मुंबई के कई इलाकों में अपनी जगह बदल ली थी. बाद में पुलिस को पता चला कि वह दापोली, रत्नागिरी जिले में रह रहे हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया. पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया.

आरोपी 71 साल के हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं!

कालेकर के वकील ने कोर्ट में बताया कि कालेकर अब 71 वर्ष के हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं. 2010 में उनका आशियाना गिरा दिया गया था, जिससे वह अस्पताल भी गए और इस वजह से वे कई बार ट्रायल में उपस्थित नहीं हो सके.

सरकारी वकील ने शख्स के जमानत का किया विरोध

उधर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और अगर उन्हें जमानत मिली तो वह फिर से फरार हो सकते हैं.

कोर्ट ने आरोपी के 81 साल की उम्र और ट्रायल में आने का आश्वासन देने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर दी है. अब उनका ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में मामला आगे बढ़ेगा.

