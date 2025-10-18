scorecardresearch
 

Feedback

23 की उम्र में गर्लफ्रैंड पर किया था चाकू से वार, 48 साल बाद हुआ अरेस्ट, अब कोर्ट ने दे दी जमानत

मुंबई कोर्ट ने चंद्रशेखर कालेकर को जमानत दी है, जो 48 साल तक फरार थे. उन्होंने 1977 में अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया था. अब 71 साल के शख्स ट्रायल में शामिल होंगे. जमानत इस आधार पर मिली कि वे उम्र में काफी बड़े और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं.

Advertisement
X
गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला करने वाले शख्स को 71 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया. (Photo- AI Generated)
गर्लफ्रेंड पर चाकू से हमला करने वाले शख्स को 71 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया. (Photo- AI Generated)

मुंबई की सेशंस कोर्ट ने चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को जमानत दी है, जो 48 वर्षों तक आरोपी बनकर फरार रहने के बाद पकड़े गए हैं. यह मामला 1977 का है, जब 23 वर्ष के कालेकर ने शक के कारण अपनी प्रेमिका को चाकू घोंप दिया था. उस समय उन्हें हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके बाद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो गया.

पुलिस ने कई सालों तक उनकी तलाश की, लेकिन कालेकर ने मुंबई के कई इलाकों में अपनी जगह बदल ली थी. बाद में पुलिस को पता चला कि वह दापोली, रत्नागिरी जिले में रह रहे हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया. पहचान करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया.

यह भी पढ़ें: गोविंद पंसारे हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तावड़े की जमानत रद्द करने का आदेश किया रद्द

सम्बंधित ख़बरें

सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण केस में ED और हाईकोर्ट आमने-सामने (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की अपील: IAS अफसर अनिल पवार की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर 
Akshay Kumar News
अक्षय कुमार के Deepfake वीडियोज पर कोर्ट ने जताई चिंता 
धर्मांतरण आरोप में फंसे अमेरिकी नागरिक की याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई
भिवंडी धर्मांतरण केस: अमेरिकी नागरिक की याचिका पर HC सख्त, राहत देने से किया इनकार 
महाराष्ट्र में गड्ढों से मौत हुई तो अब 2.5 लाख रुपये तक मिलेगा मुआवजा (File Photo: ITG)
गड्ढों की लापरवाही पड़ेगी भारी! मौत पर ठेकेदार की जेब से मिलेगा मुआवजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश 
छात्रों ने हॉस्टल के अंदर की थी आत्महत्या
पालघर आश्रम शाला में 2 छात्रों की आत्महत्या पर बॉम्बे HC चिंतित, सुरक्षा उपायों पर उठाए सवाल  

आरोपी 71 साल के हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं!

कालेकर के वकील ने कोर्ट में बताया कि कालेकर अब 71 वर्ष के हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं. 2010 में उनका आशियाना गिरा दिया गया था, जिससे वह अस्पताल भी गए और इस वजह से वे कई बार ट्रायल में उपस्थित नहीं हो सके.

Advertisement

सरकारी वकील ने शख्स के जमानत का किया विरोध

उधर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है और अगर उन्हें जमानत मिली तो वह फिर से फरार हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आगरा में मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या के दोषियों को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

कोर्ट ने आरोपी के 81 साल की उम्र और ट्रायल में आने का आश्वासन देने को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर कर दी है. अब उनका ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में मामला आगे बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement