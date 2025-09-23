पिंक शेरवानी में मंत्री, कढ़ाईदार लहंगे में प्रोफेसर अमरीन... चंडीगढ़ में शाही शादी

चंडीगढ़ में शादी के दिन हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शाही अंदाज में पिंक शेरवानी और चमकदार नारंगी-पिंक पगड़ी पहनी. हाथ में पारंपरिक तलवार लिए हुए शाही और शान के साथ नजर आए. शेरवानी की बारीक कढ़ाई और पगड़ी की चमक ने शादी के माहौल को और भव्य बना दिया.

दुल्हन अमरीन कौर, पंजाब यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने माता-पिता के साथ गुरुद्वारे पहुंचीं. उन्होंने भारी कढ़ाई वाले लहंगे और पारंपरिक आभूषण पहने, जो शादी की भव्यता और पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखा रहा था. उनके चेहरे पर मुस्कान और दूल्हे की तरफ नजर ने समारोह की खुशियों को दोगुना कर दिया. शादी समारोह में परिवार के करीबी रिश्तेदार और मित्र उपस्थित थे, जिन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया.

शाही शादी का आयोजन

न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक 35 वर्षीय विक्रमादित्य शादी के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है. शादी का आयोजन एक गुरुद्वारे में हुआ, जहां दोनों परिवारों के लोग और करीबी दोस्त मौजूद थे. विक्रमादित्य सिंह शिमला जिले के पूर्व राजकीय राज्य बुशहर के शाही परिवार से आते हैं. वे छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटै हैं.

Advertisement

यह उनकी दूसरी शादी है. पहली शादी राजस्थान के एक पूर्व शाही परिवार की महिला से हुई थी. दोनों ने 2019 में विवाह किया था, लेकिन पिछले साल तलाक हो गया. राजनीतिक और सामाजिक जगत में यह दूसरा विवाह भी चर्चा का विषय बना रहा.

आशीर्वाद से बढ़ेंगे आगे

शादी के बाद विक्रमादित्य सिंह और अमरीन कौर दोनों की जोड़ी ने मीडिया से बातचीत की. विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए सभी से आशीर्वाद मिला है और वे इस नए जीवन को खुशियों और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं.

करीबी रिश्तेदार और दोस्त हुए शामिल

शादी समारोह में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार और मित्र उपस्थित थे. समारोह में पार्टी का आयोजन सीमित था, लेकिन इसमें शाही परंपरा और हिमाचली संस्कृति की झलक साफ दिखाई दे रही थी.

फैशन और शाही अंदाज

शादी समारोह का फैशन और शाही अंदाज भी मीडिया के लिए चर्चा का विषय बना. विक्रमादित्य की शेरवानी और पगड़ी, अमरीन कौर का कढ़ाई लहंगा, और गुरुद्वारे की भव्य सजावट ने समारोह को यादगार बना दिया. समारोह की तस्वीरों में दोनों परिवार के लोग हंसते और खुशी मनाते नजर आए.

निजी जीवन और भावी योजनाएं

विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को बताया कि वे और अमरीन अपनी निजी जिंदगी को शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी के साथ जीना चाहते हैं. दोनों ने शादी के बाद शिमला जाने की योजना बनाई है, जहां परिवार और करीबी मित्र उनका स्वागत करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक जीवन और जिम्मेदारियों के साथ-साथ, वे अपने निजी जीवन को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----