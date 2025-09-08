'पब्लिसिटी के लिए मत आओ...', किसान पर चिल्लाए खड़गे, बीजेपी बोली- ये अन्नदाता का अपमान

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को कर्नाटक के कलबुरगी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी दौरान एक किसान ने फसल नुकसान, खासकर तुअर दाल और अन्य फसलों का मुद्दा उठाने की कोशिश की. किसान ने कहा कि वह इसी समस्या पर बात करने आया है. इस पर खड़गे ने उसे बीच में ही रोकते हुए सख्त लहजे में कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "तुम्हारी चार एकड़ फसल खराब हुई होगी, लेकिन मेरी तो 40 एकड़ बर्बाद हो गई है. सिर्फ तुअर दाल ही नहीं, बल्कि मूंग, उड़द, कपास और सूरजमुखी की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं. पब्लिसिटी के लिए यहां मत आओ. कहावत है कि तीन पसलियों वाला छह पसलियों वाले को उपदेश देता है. जाकर मोदी और शाह से कहो कि तुअर दाल खराब हो गई है."
खड़गे के इस बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कांग्रेस किसानों, सैनिकों और संविधान का अपमान करती है. कल एक किसान ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने अपनी पीड़ा रखी और खड़गे ने उसे भगा दिया. यही कांग्रेस की किसानों के प्रति सोच को दिखाता है. कांग्रेस ने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की. कर्नाटक में हजारों किसानों ने आत्महत्या की. कांग्रेस किसान विरोधी है. एक बार बाढ़ प्रभावित इलाके में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को पीठ पर बैठाकर ले जाया गया था."
इसी दौरान खड़गे ने GST सुधारों और विदेश नीति पर भी केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, "ये लोग अब चुनाव नजदीक आने पर सुधार कर रहे हैं और उस पर ट्रंप का दबाव भी है. पहले कहते थे कि चीन ने देश में सेंध नहीं लगाई, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे जाकर मिले. हम उनका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे मनमानी फैसले लें."
पीएम मोदी को लेकर खड़गे ने कही ये बात
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा, "हम जवाहरलाल नेहरू के समय से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब से मोदी सत्ता में आए, उन्होंने बयान दिया कि ट्रंप उनके दोस्त हैं. इसके बाद ट्रंप ने ऐसे बयान दिए, जिसने देश और दुनिया का माहौल खराब कर दिया. सरकार हमारी विदेश नीति को ठीक से लागू नहीं कर रही है."