Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा में बिहार SIR पर जोरदार हंगामे के बीच जनविश्वास बिल पेश, सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही पहले तीन हफ्ते बाधित रही है. हंगामे के बीच ही कुछ बिल पारित जरूर हुए हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो सकी या हुई भी तो संक्षिप्त. एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष की रार और गहरा गई है.
लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश कर दिया है. पीयूष गोयल ने यह बिल सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जो अगले सत्र के पहले दिन सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. हंगामे के बीच यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हंगामे के बीच ही आईआईएम संशोधन विधेयक पेश किया.
लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. आसन पर संध्या राय आई हैं. सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए हैं और एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं.
लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे के कारण स्थगित हो गई है. स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
राज्यसभा में संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते का हंगामेदार आगाज हुआ. हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है. वहीं, विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.
राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया. वह मध्य प्रदेश से उच्च सदन के सदस्य भी रहे थे. तमिलनाडु के रहने वाले एल गणेशन का 15 अगस्त की शाम चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था.
लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए हैं और एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.