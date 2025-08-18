Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा में बिहार SIR पर जोरदार हंगामे के बीच जनविश्वास बिल पेश, सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

12:07 PM (8 मिनट पहले)

जनविश्वास बिल लोकसभा में पेश, सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश कर दिया है. पीयूष गोयल ने यह बिल सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जो अगले सत्र के पहले दिन सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. हंगामे के बीच यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हंगामे के बीच ही आईआईएम संशोधन विधेयक पेश किया.