लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: लोकसभा में बिहार SIR पर जोरदार हंगामे के बीच जनविश्वास बिल पेश, सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

aajtak.in | नई दिल्ली | 18 अगस्त 2025, 12:10 PM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र का चौथा हफ्ता आज से शुरू हो रहा है. चौथे हफ्ते के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर रार और गर्मा गई है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Parliament Monsoon Session Proceedings Live Parliament Monsoon Session Proceedings Live

बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही पहले तीन हफ्ते बाधित रही है. हंगामे के बीच ही कुछ बिल पारित जरूर हुए हैं, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो सकी या हुई भी तो संक्षिप्त. एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष की रार और गहरा गई है.

12:10 PM (5 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

 

12:07 PM (8 मिनट पहले)

जनविश्वास बिल लोकसभा में पेश, सलेक्ट कमेटी को भेजा गया

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश कर दिया है. पीयूष गोयल ने यह बिल सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जो अगले सत्र के पहले दिन सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. हंगामे के बीच यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हंगामे के बीच ही आईआईएम संशोधन विधेयक पेश किया.

12:03 PM (11 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. आसन पर संध्या राय आई हैं. सदन में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं. विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए हैं और एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं.

12:02 PM (13 मिनट पहले)

विपक्ष पर क्यों भड़के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला?

Posted by :- Bikesh Tiwari

11:23 AM (51 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे के कारण स्थगित हो गई है. स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की चेतावनी दी और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

 

11:13 AM (एक घंटा पहले)

राज्यसभा में कार्यवाही का हंगामेदार आगाज, सदन 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में संसद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते का हंगामेदार आगाज हुआ. हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है. वहीं, विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है.

11:08 AM (एक घंटा पहले)

एल गणेशन के निधन पर राज्यसभा ने जताया शोक

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नगालैंड के राज्यपाल एल गणेशन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया. वह मध्य प्रदेश से उच्च सदन के सदस्य भी रहे थे. तमिलनाडु के रहने वाले एल गणेशन का 15 अगस्त की शाम चेन्नई के एक अस्पताल में निधन हो गया था.

11:05 AM (एक घंटा पहले)

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष

Posted by :- Bikesh Tiwari

11:05 AM (एक घंटा पहले)

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया है. विपक्षी सदस्य वेल में आ गए हैं और एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी कर रहे हैं. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. 

