Lohri पर अपनों को शेयर करें ये संदेश, खास अंदाज में दें लोहड़ी की शुभकामनाएं

Happy Lohri 2026 Wishes in Hindi: मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है. लोहड़ी का त्योहार सुख-समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग अग्नि के चारों ओर घेरा बनाकर परिक्रमा करते हैं. अग्नि में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली डाली जाती हैं. इस अवसर पर आप अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और प्रियजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से खास मैसेज भेजकर लोहड़ी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Lohri Wishes in Hindi (File Photo- PTI)
> दिल की खुशी और अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार 
लोहड़ी की शुभकामनाएं!


> लोहड़ी की आग में दहन हों सारे गम,
खुशियां आएं आपके जीवन में हरदम
Happy Lohri 2026!


> पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहार
लोहड़ी का त्योहार, लाया खुशियां हजार
थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार!

सम्बंधित ख़बरें

Lohri Festival
सुंदर मुंदरिये... लोहड़ी के फेमस गीत का पाकिस्तान और मुगलों से क्या कनेक्शन है
lohri 2026 celebratation
खुशियों का पर्व लोहड़ी आज, जानें शुभ मूहुर्त और दुल्ला-भट्टी की कहानी का महत्व
लोहड़ी पर पॉपकॉर्न बोनफायर में डालने और खाने की परंपरा है. ( Photo: ITG)
5 मिनट में बनाएं 5 तरह के पॉपकॉर्न, खास बन जाएगी लोहड़ी
Lohri Upay
लोहड़ी की रात करें ये आसान उपाय, धन-धान्य और तरक्की का मिलेगा साथ
lohri 2026 Rashifal
लोहड़ी से शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम, मिलेगी बिजनेस-करियर में तरक्की


> लोहड़ी आए बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
आप पर मेहरबान हो ऊपर वाला
चांद भी करे आप पर ही उजाला
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं!


> फिर आ गई नाचने की बारी
लोहड़ी मनाने की कर लो तैयारी
हो कर इकट्ठे सब आ जाओ
लोहड़ी के तुम गीत मिल गाओ
लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!


> लोहड़ी पर गुड़, गजक और रेवड़ी की मिठास का आनंद लें.
लोहड़ी का त्योहार आपको खुशियां और सौभाग्य प्रदान करे! 
Happy Lohri 2026!


>  जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज हो,
वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो,
लोहड़ी का यह प्रकाश,
आपकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे.
लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!

> पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई,
पंजाबी तड़का ते दाल फ्राई,
त्‍वानू लोहड़ी दी लख-लख वधाई!
लो जी लोहड़ी 2026 आई!
 

