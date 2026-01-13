Lohri पर अपनों को शेयर करें ये संदेश, खास अंदाज में दें लोहड़ी की शुभकामनाएं

> दिल की खुशी और अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार

लोहड़ी की शुभकामनाएं!

> लोहड़ी की आग में दहन हों सारे गम,

खुशियां आएं आपके जीवन में हरदम

Happy Lohri 2026!



> पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहार

लोहड़ी का त्योहार, लाया खुशियां हजार

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार!



> लोहड़ी आए बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

आप पर मेहरबान हो ऊपर वाला

चांद भी करे आप पर ही उजाला

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं!



> फिर आ गई नाचने की बारी

लोहड़ी मनाने की कर लो तैयारी

हो कर इकट्ठे सब आ जाओ

लोहड़ी के तुम गीत मिल गाओ

लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!



> लोहड़ी पर गुड़, गजक और रेवड़ी की मिठास का आनंद लें.

लोहड़ी का त्योहार आपको खुशियां और सौभाग्य प्रदान करे!

Happy Lohri 2026!



> जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज हो,

वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो,

लोहड़ी का यह प्रकाश,

आपकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे.

लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!

> पंजाब दा भंगड़ा ते मक्‍खन मलाई,

पंजाबी तड़का ते दाल फ्राई,

त्‍वानू लोहड़ी दी लख-लख वधाई!

लो जी लोहड़ी 2026 आई!



