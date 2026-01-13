Lohri पर अपनों को शेयर करें ये संदेश, खास अंदाज में दें लोहड़ी की शुभकामनाएं

> दिल की खुशी और अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार
लोहड़ी की शुभकामनाएं!
> लोहड़ी की आग में दहन हों सारे गम,
खुशियां आएं आपके जीवन में हरदम
Happy Lohri 2026!
> पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहार
लोहड़ी का त्योहार, लाया खुशियां हजार
थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार
मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार!
> लोहड़ी आए बनकर उजाला
खुल जाए आपकी किस्मत का ताला
आप पर मेहरबान हो ऊपर वाला
चांद भी करे आप पर ही उजाला
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं!
> फिर आ गई नाचने की बारी
लोहड़ी मनाने की कर लो तैयारी
हो कर इकट्ठे सब आ जाओ
लोहड़ी के तुम गीत मिल गाओ
लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!
> लोहड़ी पर गुड़, गजक और रेवड़ी की मिठास का आनंद लें.
लोहड़ी का त्योहार आपको खुशियां और सौभाग्य प्रदान करे!
Happy Lohri 2026!
> जैसे-जैसे लोहड़ी की आग तेज हो,
वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो,
लोहड़ी का यह प्रकाश,
आपकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे.
लोहड़ी 2026 की शुभकामनाएं!
> पंजाब दा भंगड़ा ते मक्खन मलाई,
पंजाबी तड़का ते दाल फ्राई,
त्वानू लोहड़ी दी लख-लख वधाई!
लो जी लोहड़ी 2026 आई!