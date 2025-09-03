TMC विधायक के काफिले से टकराया बाइक सवार, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत

कोलकाता में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई. यह हादसा तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक शौकत मोल्ला के काफिले के पायलट कार से टक्कर के बाद हुआ. पुलिस के अनुसार, बाइक और पायलट कार की आमने-सामने भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं.

घटना सुबह करीब 11 बजे की है. जानकारी के मुताबिक, कन्निंग पूर्व विधानसभा सीट से TMC विधायक शौकत मोल्ला जिबनतला से कोलकाता की ओर बसंती हाईवे से गुजर रहे थे. जैसे ही उनका काफिला बामनघाटा, साइंस सिटी के पास पहुंचा, सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल पायलट कार से भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पायलट कार का अगला हिस्सा भी काफी नुकसानग्रस्त हो गया.

बाइक सवार की पहचान मोहम्मद ताजुद्दीन के रूप में हुई है, जो कोलकाता के करया थाना क्षेत्र का रहने वाला था. हादसे के तुरंत बाद घायल ताजुद्दीन को SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर में उसे मृत घोषित कर दिया.

टीएमसी विधायक की कार में इलेक्ट्रिक पोल से टकराई

हादसे में टीएमसी विधायक की कार भी अनियंत्रित होकर एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई. इस दौरान पायलट कार का ड्राइवर भी घायल हो गया, जिसे भांगड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद TMC विधायक शौकत मोल्ला ने गहरी संवेदना जताई. उन्होंने हादसे का कारण वाहन के ब्रेक फेल होने को बताया.

बाईक और कार दोनों हुई क्षतिग्रस्त

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे में दोनों गाड़ियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुईं. बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जबकि पायलट कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह दब गया. फिलहाल कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की फैटल स्क्वाड और लेदर कॉम्प्लेक्स थाना की टीम मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

