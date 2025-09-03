अमेठी: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, 3 युवकों की मौत

यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई. यह दुर्घटना अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर पॉइंट नंबर 60.1 के पास हुई. कार लखनऊ की ओर जा रही थी, तभी वह उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक से टकरा गई.

इस हादसे में कार सवार तीन युवक- अर्पित विश्वकर्मा (30), विमल पांडे (28) और विनय दुबे (27) गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया है और तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया.

अमेठी पुलिस के मुताबिक, यह हादसा तड़के करीब 3.30 बजे हुआ. जिस ट्रक से कार की टक्कर हुई, वह गाजीपुर से जनरेटर लेकर लखनऊ जा रहा था. कार और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों युवकों की जान चली गई. फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है.

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एसएचओ अभिनेश कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मृतकों के परिवारों को भी हादसे की सूचना दे दी है. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट- अभिषेक त्रिपाठी