स्टेज पर डांस करते हुए गिरा और हो गई मौत, केरल विधानसभा के कार्यक्रम में हादसा

केरल विधानसभा में ओणम कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांस करते समय 45 वर्षीय कर्मचारी जुनेश अब्दुल्ला की अचानक मौत हो गई उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जुनेश असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत थे.

डांस करते हुए आए अटैक से युवक की मौत (Photo: ITG)
केरल की विधानसभा में सोमवार को एक आयोजन के दौरान दुखद हादसा हुआ जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई. यहां ओनम पर्व के लिए आयोजित कार्यक्रम में कुछ महिला और पुरुष कर्मचारी स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे तभी उनमें से एक युवक अचानक ही गिर पड़ा. उसे देखकर बाकी कर्मचारी मदद को दौड़े लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. 

मृतक की पहचान 45 साल के  जुनेश अब्दुल्ला के रूप में हुई है. उन्हें तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जुनेश विधानसभा में आयोजित सभी ओणम खेलों और कार्यक्रमों में काफी सक्रिय थे. वह असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे. इससे पहले वह पूर्व विधायक पीवी अनवर के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे. वह वायनाड के मूल निवासी हैं.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि रोजाना ही ऐसे डरा देने वाले मामले सामने आ रहे हैं. कुछ माह पहले मध्य प्रदेश के ही विदिशा से आया ऐसा मामला चर्चा का विषय बना था. यहां शादी का जश्न के बीच एकाएक मातम पसर गया. यहां अपनी बहन की शादी की खुशी में 24 साल की पर‍िणीता डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक पर‍िणीता बेसुध होकर गिर गई.

पहले तो लोगों को लगा कि शायद डांस की थकान से वो बेहोश हो गई होगी, लेकिन कुछ देर तक जब वो नहीं उठी तो घरवाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. 24 साल की परिणीता की जान जा चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला उसकी मौत साइलेंट अटैक से हुई है.

