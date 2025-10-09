scorecardresearch
 

सबरीमाला द्वारपालक की मूर्तियों में अनियमितता की जांच करेगी SIT, केरल सरकार ने बनाई टीम

केरल सरकार ने सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठित की है. जांच का नेतृत्व एडीजीपी एच. वेंकटेश करेंगे. टीम मूर्तियों के सुनहरे ताम्र पत्र की घटती मात्रा और उसके हटाए जाने से जुड़े मामलों की पड़ताल करेगी. अदालत ने टीडीबी से शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है.

SIT की टीम मूर्तियों के सुनहरे ताम्र पत्र की घटती मात्रा की जांच करेगी (File Photo: ITG)
केरल सरकार ने गुरुवार को सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक (सुरक्षादेवी) मूर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) बनाने का आदेश जारी किया है. इस कदम का पालन केरल हाईकोर्ट के सोमवार को दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया है.

गृह विभाग के आदेश के अनुसार SIT की अध्यक्षता H. वेंकटेश, ADGP (क्राइम ब्रांच और कानून-व्यवस्था) करेंगे. टीम सबरीमाला मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दोनों तरफ स्थित द्वारपालक मूर्तियों से जुड़े सुनहरे ताम्र पत्र की घटती हुई मात्रा और उसे हटाए जाने से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी.

आदेश में कहा गया है कि ये जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की देखरेख में KEPA, त्रिशूर के सहायक निदेशक (प्रशासन) एस शशिधरन द्वारा की जाएगी. SIT में वाकाथानम के पुलिस निरीक्षक अनीश, कैप्पमंगलम के पुलिस निरीक्षक बीजू राधाकृष्णन और तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक सुनील कुमार भी शामिल हैं. एसआईटी को उच्च न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है. 

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक,  जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के वी जयकुमार की पीठ ने सोमवार को त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी को शुक्रवार तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. इसके बाद एसआईटी अपनी जांच शुरू करेगी.

इससे पहले टीडीबी के मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी ने 2019 में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए चेन्नई स्थित फर्म स्मार्ट क्रिएशन को भेजे जाने के बाद द्वारपालकों के कम वजन के संबंध में न्यायालय के निर्देशानुसार प्रारंभिक जांच की थी. यह काम व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी द्वारा प्रायोजित किया गया था.

