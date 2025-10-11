विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे केरल CM पिनरई विजयन, केंद्र सरकार ने नहीं दी इजाजत

केंद्र सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री की प्रस्तावित खाड़ी देशों की यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. यह निर्णय विदेश मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया गया, हालांकि इसके कारण का उल्लेख नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी. कार्यक्रम के मुताबिक, पहला सार्वजनिक आयोजन उसी शाम बहरीन के केरलिया समाजम में होना था.

इसके बाद मुख्यमंत्री का 17, 18 और 19 अक्टूबर को सऊदी अरब के दम्माम, जेद्दा और रियाद में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम तय था.

ओमान, कुवैत और अबू धाबी भी जाने वाले थे सीएम

यात्रा के अगले चरण में 24 और 25 अक्टूबर को ओमान की राजधानी मस्कट में बैठकें निर्धारित थीं. इसके बाद 30 अक्टूबर को कतर में कार्यक्रम प्रस्तावित था. अंतिम चरण में मुख्यमंत्री को 7 नवंबर को कुवैत और 9 नवंबर को अबू धाबी में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था.

क्या था सीएम विजयन के दौरे का मकसद?

इस पूरे दौरे का उद्देश्य खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से केरल के प्रवासियों के साथ संवाद स्थापित करना और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करना बताया जा रहा था.

