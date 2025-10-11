scorecardresearch
 

Feedback

विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे केरल CM पिनरई विजयन, केंद्र सरकार ने नहीं दी इजाजत

केंद्र सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री की खाड़ी देशों की प्रस्तावित यात्रा को मंजूरी नहीं दी है. विदेश मंत्रालय ने बिना कारण बताए यह निर्णय राज्य सरकार को भेजा. मुख्यमंत्री की यह यात्रा बहरीन से शुरू होकर सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और अबू धाबी तक जारी रहने वाली थी, जिसमें कई सार्वजनिक कार्यक्रम तय थे.

Advertisement
X
केरल के सीएम विजयन खाड़ी देशों की यात्रा पर जाने वाले थे. (File Photo)
केरल के सीएम विजयन खाड़ी देशों की यात्रा पर जाने वाले थे. (File Photo)

केंद्र सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री की प्रस्तावित खाड़ी देशों की यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. यह निर्णय विदेश मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया गया, हालांकि इसके कारण का उल्लेख नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी. कार्यक्रम के मुताबिक, पहला सार्वजनिक आयोजन उसी शाम बहरीन के केरलिया समाजम में होना था.

यह भी पढ़ें: सबरीमाला द्वारपालक की मूर्तियों में अनियमितता की जांच करेगी SIT, केरल सरकार ने बनाई टीम

सम्बंधित ख़बरें

ED
निवेशक धोखाधड़ी मामले में मुथूट ग्रुप के एमडी से ED की पूछताछ, फंड डाइवर्ट करने का आरोप 
कैंसर मरीजों के लिए केरल सरकार की नई योजना (Photo: PTI)
केरल में कैंसर मरीजों के लिए नई योजना, बस में निशुल्क कर सकेंगे सफर 
sabarimala sit investigate
सबरीमाला द्वारपालक की मूर्तियों में अनियमितता की जांच करेगी SIT, केरल सरकार ने बनाई टीम 
crime scene
पैसों की तंगी और इलाज का खर्च...केबल से घोंटा अस्पताल में पड़ी पत्नी का गला और... 
चार नकाबपोशों ने दिया वारदात को अंजाम. (Photo: Representational)
कोच्चि में दिनदहाड़े 80 लाख की डकैती, चार नकाबपोशों ने की वारदात 

इसके बाद मुख्यमंत्री का 17, 18 और 19 अक्टूबर को सऊदी अरब के दम्माम, जेद्दा और रियाद में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम तय था.

ओमान, कुवैत और अबू धाबी भी जाने वाले थे सीएम

यात्रा के अगले चरण में 24 और 25 अक्टूबर को ओमान की राजधानी मस्कट में बैठकें निर्धारित थीं. इसके बाद 30 अक्टूबर को कतर में कार्यक्रम प्रस्तावित था. अंतिम चरण में मुख्यमंत्री को 7 नवंबर को कुवैत और 9 नवंबर को अबू धाबी में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ‘केंद्र किसे बेवकूफ बना रहा है?’, आपदा पीड़ितों के लोन माफी मामले में केरल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

क्या था सीएम विजयन के दौरे का मकसद?

इस पूरे दौरे का उद्देश्य खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से केरल के प्रवासियों के साथ संवाद स्थापित करना और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करना बताया जा रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement