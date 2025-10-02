'सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे', डीके शिवकुमार ने खारिज की कांग्रेस में पावर शेयरिंग की अटकलें

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस में पावर शेयरिंग पर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और किसी को भी इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है.

शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सिद्धारमैया ने जो कहा वह अंतिम है, उनके बयान के बाद किसी को भी इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए. जो लोग इस पर बोल रहे हैं, वे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता हाईकमान के आदेशों के अनुसार ही चलेंगे. हम पार्टी के अनुशासित सैनिक हैं, हमारे लिए पार्टी व्यक्ति से ऊपर है. सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं. हम पार्टी के कहे अनुसार काम करेंगे.

इस दौरान शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी अपनी क्रांति की बातें करे. हम उन्हें सुई और धागा देंगे, ताकि वे अपनी पार्टी के फटे हिस्सों को जोड़ सकें. वहीं, RSS के 100 साल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है. बीजेपी या RSS जो चाहे बाहर बोल सकते हैं, लेकिन हमारी नींव मजबूत है. यह हमारे दिल में है और इसे कोई हटा नहीं सकता. डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारे यहां सभी धर्मों के लोग एक शांतिपूर्ण समाज में रहते हैं, और इसे कोई हिला नहीं सकता.



वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे. उन्होंने पूछा कि कौन कह रहा है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बने रहेंगे. हमें पूरा विश्वास है कि वे पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. परमेश्वर ने यह भी जोड़ा कि सिद्धारमैया खुद कह चुके हैं कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, वे उसका पालन करेंगे. परमेश्वर ने कहा कि यहां कोई क्रांति नहीं है, सब शांति है. गांधी जयंती के दिन हमें शांति की बात करनी चाहिए, न कि क्रांति की.

---- समाप्त ----