scorecardresearch
 

Feedback

Cash At Home Case: जस्टिस वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय कमेटी, लोकसभा स्पीकर को सौंपेंगे रिपोर्ट

कैश एट होम केस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील को शामिल किया गया है, जो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

Advertisement
X
लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमेटी मामले की जांच करेगी. (PTI Photo)
लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमेटी मामले की जांच करेगी. (PTI Photo)

कैश एट होम केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई तेज हो गई है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में मंगलवार को तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया, जो इस मामले की जांच करेगी. इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज और एक वरिष्ठ वकील शामिल किए गए हैं.

लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य को शामिल किया गया है. कमेटी जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी और एक रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी. फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'समय पर एक टांका लगाओ तो नौ बच जाते हैं', जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करते हुए SC ने क्यों कहा ऐसा?

सम्बंधित ख़बरें

Justice Yashwant Varma
'समय पर एक टांका लगाओ तो नौ बच जाते हैं', जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर बोला सुप्रीम कोर्ट 
The Supreme Court is strict on the Bihar voter list and has demanded a response.
जस्टिस वर्मा की अर्जी खारिज, SC ने नहीं सुनी दलील, देखें देश-विदेश की बड़ी खबरें 
The process of removing Justice Yashwant Verma has accelerated
इस्तीफा देंगे या महाभियोग का सामना करेंगे जस्टिस वर्मा? SC से झटके बाद अब क्या रास्ता बचा 
justice verma plea in supreme court
Justice Yashwant Verma की याचिका SC में हुई खारिज 
The government is tough on the tariff dispute; the interests of farmers are a priority.
टैरिफ विवाद पर सरकार सख्त, कैश कांड में जस्टिम वर्मा को झटका; देखें हेडलाइंस 

स्पीकर ने बताया कि उन्हें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सौंपा गया था. इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की गई है. ओम बिरला ने सदन में जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया और कहा कि जांच कमेटी को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था प्रस्ताव

जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था. जुलाई में लोकसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें: इस्तीफा देंगे या महाभियोग का सामना करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? SC से झटके बाद अब क्या रह गया रास्ता

सुप्रीम कोर्ट से लगा था जस्टिस वर्मा को झटका...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इन-हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी. इस रिपोर्ट में उनके पद से हटाने की सिफारिश की गई थी. मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब इस साल की शुरुआत में जस्टिस वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इन-हाउस कमेटी का गठन और जांच प्रक्रिया में कोई गैरकानूनी पहलू नहीं पाया गया. कोर्ट ने साफ किया कि कमेटी की कार्यवाही संविधान के दायरे में रही है

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement