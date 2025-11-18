scorecardresearch
 

झारखंड CM के नाम पर फेक कॉल! कर्नाटक डिप्टी CM और उनकी पत्नी को परेशान कर रहा था शातिर

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को फर्जी फोन कॉल के जरिए परेशान करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में CM आवास के पर्सनल असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंडा थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. दिलचस्प बात ये है कि इसी नंबर से कुछ वक्त पहले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी परेशान किया गया था.

झारखंड के सीएम और कर्नाटक के डिप्टी सीएम. (File Photo: ITG)
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को फर्जी फोन कॉल के जरिए परेशान करने का मामला सामने आया है. इस मामले में CM के पर्सनल असिस्टेंट ने FIR दर्ज कराई है. आरोपी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसी नंबर से परेशान किया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीर और निंदनीय प्रयास बताया है.

इस मामले में सीएम आवास के पर्सनल असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंडा थाने में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को मुख्यमंत्री होने का दावा करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री को कॉल किया और अनावश्यक रूप से परेशान किया. कॉलर ने डीके शिवकुमार की पत्नी से भी बात करने की इच्छा जताई, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और एक VVIP को परेशान करने का गंभीर और निंदनीय प्रयास बताया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

अशोक गहलोत को भी कॉल कर चुका है आरोपी

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि यही मोबाइल नंबर इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है. जिस नंबर (7439077614) से कॉल किया गया, वह ट्रूकॉलर पर 'Abhijeet New Sim Gym PT' के नाम से रिकॉर्ड है.

शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया है कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें आरोपी व्यक्ति खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताते हुए असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत करते हुए दिख रहा है.

