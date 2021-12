Cyclone Jawad: चक्रवाती तूफान जवाद की 'दस्तक', पुरी में बारिश जारी, स्कूल बंद-NDRF की 64 टीमें तैनात

Jawad Cyclone Tracker: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का गहरा दबाव चक्रवाती तूफान 'जवाद' (Cyclone Jawad) में तब्दील हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात के आज (शनिवार) उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है. इसके बाद यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा.

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, चक्रवाती तूफान जवाद (Cyclone Jawad) कल (रविवार) यानी 05 दिसंबर को पुरी के तट पर पहुंचेगा. तूफान की दस्तक के साथ पुरी में आज (शनिवार) सुबह से ही बारिश हो रही है. साथ ही समंदर में भी लहरें गति पकड़ रही हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए 64 टीमें तैनात कर दी है.

CS ‘JAWAD’ over westcentral Bay of Bengal moved slightly northwards with a speed of 04 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hrs IST of today, about 230 km southeast of Vishakhapatnam, 410 km south-southwest of Puri and 490 km south-southwest of Paradip (Odisha). pic.twitter.com/Pa93dSikcF — India Meteorological Department (@Indiametdept) December 4, 2021

तूफान के दस्तक देने के दौरान हवा की गति 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे के आस-पास रह सकती है. ओडिशा के गंजम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों पर तूफान का असर अधिक हो सकता है. ओडिशा तट पर दस्तक देने के बाद तूफान की गति धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.

Under the influence of the cyclonic storm, Puri witnesses rainfall and high-speed winds#Odisha pic.twitter.com/H1MRhtehkE — ANI (@ANI) December 4, 2021

ओडिशा के 19 जिलों के स्कूल बंद

ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान जवाद (Cyclone Jawad) के मद्देनजर राज्य के 19 जिलों में 4 दिसंबर को स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है. इसमें गंजाम, गजपती, पूरी, नयागढ़, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, कोरापुट, रायगढ़, कटक, खोर्दा, कंधमाल, केंदुझर, अंगुल, ढेंकानल, बालेश्वर, भद्रक, जजपुर, मलकानगिरी और मयूरभंज जिलों के नाम शामिल हैं. वहीं, ओडिशा सरकार ने सरकारी अधिकारियों की सप्ताहिक अवकाश यानी रविवार की छुट्टी भी रद्द कर दी है.

मछुआरों को समंदर किनारे ना जाने की सलाह

संभावित तूफान प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क कर रहा है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए रविवार तक मध्य एवं उत्तर बंगाल की खाड़ी में मछुआरों के लिए समंदर किनारे ना जाने की चेतावनी जारी की गई है.

तेज हवाएं चलने का अनुमान

मौसम विभाग (IMD) ने कहा कि 65 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और ओडिशा तट पर शनिवार की शाम से अगले 12 घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. चक्रवाती तूफान के समंदर तट से टकराने के दौरान 110 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

तूफान के मद्देनजर रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें

प्रशासन ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश से सटे सभी रेल जोन को भी सतर्क रहने के लिए कहा है. रेलवे ने कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को 4-5 दिसंबर के लिए रद्द किया है.

Visakhapatnam | Waltair Division of East Coast Railway is prepared to face the challenges posed by cyclone Jawad. We are in touch with the state govt, SDRF, NDRF & other agencies. Our personnel are on alert & in full preparedness: AK Satpathy, Divisional Railway Manager pic.twitter.com/wei9pjv0qw — ANI (@ANI) December 4, 2021

रद्द की गई ट्रेनों में 12802 नई दिल्ली-पुरी पुरूषोत्तम एक्सप्रेस, 22644 पटना-एर्णाकुलम एक्सप्रेस, 13351 धनबाद-एल्लेपी एक्सप्रेस, 12876 आनंद विहार-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस, 12801 पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस, 12815 पुरी-आनंद विहार नंदनकानन एक्सप्रेस और 20817 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं.