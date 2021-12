Indian Railways: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... तूफान Jawad के चलते रेलवे ने रद्द कीं 95 ट्रेनें, तुरंत चेक कर लें पूरी List

95 Trains Cancelled: 'आजतक' से बातचीत में ईस्ट कोस्ट रेलवे (Railway) के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विश्वजीत साहू ने बताया कि चक्रवाती तूफान जवाद (Jawad Tufaan) के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के ध्यान में रखकर 95 ट्रेनों को रद्द किया गया है. साहू ने कहा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे (East Coast Railways) द्वारा संचालित व इस क्षेत्र से गुजरने वाली अप-एंड-डाउन (Up and Down Trains) मिलाकर 95 ट्रेनों को 3 और 4 दिसंबर के लिए बाधित किया गया है.

