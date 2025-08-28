scorecardresearch
 

बाढ़ प्रभावित जम्मू और पंजाब में वायु सेना ने संभाला मोर्चा, रेस्क्यू में जुटे 6 हेलिकॉप्टर

बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के अखनूर और पंजाब के डेरा नानक, पठानकोट क्षेत्र में वायु सेना ने मोर्चा संभाल लिया है. वायु सेना के छह हेलिकॉप्टर से करीब 90 लोग रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं.

वायु सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए पानी और खाने के पैकेट (Photo: Screengrab))
जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं. बाढ़ जैसे हालात हैं और बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं. जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में जुटी सेना को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. अब भारतीय वायु सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है.

वायु सेना ने रेस्क्यू के लिए अपनी हेलिकॉप्टर फ्लीट को एक्टिव कर दिया है. वायु सेना ने पांच एमआई-17 के साथ ही एक चिनूक हेलिकॉप्टर को रेस्क्यू में लगा दिया है. राहत और बचाव सामग्री के साथ वायु सेना का सी-130 विमान भी बुधवार को जम्मू पहुंचा. इस विमान में राहत और बचाव सामग्री के साथ एनडीआरएफ की एक टीम भी थी.

यह भी पढ़ें: जम्मू में कब थमेगी बारिश, ट्रेन-फ्लाइट और वैष्णो देवी यात्रा पर क्या है अपडेट? जानें हर सवाल का जवाब

रेस्क्यू टीम ने करीब 90 लोगों को हेलिकॉप्टर के जरिये रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. रेस्क्यू किए गए लोगों में सेना के जवानों के साथ ही आम नागरिक भी शामिल हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट और पीने का पानी भी हेलिकॉप्टर से गिराए गए. जम्मू के अखनूर क्षेत्र में सेना के 12 जवानों और तीन महिला कॉन्स्टेबल समेत सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 11 जवानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: जम्मू में बारिश ने तोड़ा 52 साल का रिकॉर्ड, खतरे के निशान के ऊपर बह रही झेलम, 3500 से ज्यादा रेस्क्यू... पढ़ें- JK के ताजा हालात

इस रेस्क्यू टीम ने बाढ़ क्षेत्रों में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने का अभियान शुरू कर दिया है.  पंजाब के पठानकोट और डेरा बाबा नानक क्षेत्र में भी रेस्क्यू अभियान तेज हो गया है. वायु सेना ने पठानकोट क्षेत्र से 46 लोगों को रेस्क्यू किया और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री भी पहुंचाई. डेरा बाबा नानक क्षेत्र में सेना के 38 जवानों के साथ ही बीएसएफ के 10 जवानों को हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. यह इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है. 

