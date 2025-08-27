जम्मू में कब थमेगी बारिश, ट्रेन-फ्लाइट और वैष्णो देवी यात्रा पर क्या है अपडेट? जानें हर सवाल का जवाब

जम्मू में लगातार बारिश, बादल फटने और जगह-जगह लैंडस्लाइड से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. सड़कें बह गई हैं, ट्रेनें रद्द हैं, कुछ फ्लाइट्स पर भी असर है. बिजली ठप्प है और मोबाइल टावर टूटने के चलते संचार सेवा भी प्रभावित है. जगह-जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को बचाने की मुहिम तेज है.

वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए लैंडस्लाइड की घटना में मरने वालों की संख्या 30 के पार हो गई है. ये हादसा अर्धकुवांरी के पास हुआ है. तब से अब तक वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गंभीर हालात को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है. पठानकोट जम्मू रूट पर कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं और कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से जम्मू-कटरा हाईवे भी बंद है.

संचार व्यवस्था ठप्प

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संचार व्यवस्था की भी शिकायत की है. उनका कहना है, "अभी भी लगभग न के बराबर संचार से जूझ रहा हूं. जियो मोबाइल पर थोड़ा-बहुत नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड लाइन वाई-फाई नहीं है, ब्राउज़िंग नहीं हो रही है, लगभग कोई ऐप नहीं चल रही है, एक्स जैसी चीज़ें बहुत धीरे खुल रही हैं, व्हाट्सएप छोटे टेक्स्ट मैसेज के अलावा कुछ नहीं भेज पा रहा है. 2014 और 2019 के बुरे दिनों के बाद से इतना डिस्कनेक्ट महसूस नहीं हुआ."

मौसम पर क्या है अपडेट?

इंटरनेट की समस्याओं के चलते मौसम का सटीक अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है. हालांकि अब सुबह 8 बजे जारी किए गए अपडेट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मौसम में सुधार हुआ है. अगले 3-5 घंटों के दौरान जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों, खासकर उधमपुर, कठुआ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. इसकी तीव्रता मध्यम ही रहेगी.

कश्मीर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, खासकर दक्षिण कश्मीर के ऊंचे इलाकों में आने वाले घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. हालांकि हर गुजरते घंटे के साथ मौसम में सुधार की उम्मीद है और धीरे-धीरे बारिश भी बंद होने की उम्मीद है.

आज की 22 ट्रेनें रद्द

उत्तर रेलवे ने मंगलवार को जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली या वहां से प्रस्थान करने वाली अगले दिन (27 अगस्त) की 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया और संभाग में 27 ट्रेनों को पहले ही समाप्त कर दिया. उत्तर रेलवे, जम्मू संभाग के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने बताया, "मंगलवार को 27 ट्रेनों का मार्ग छोटा कर दिया गया है. ऐसा क्षेत्र में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए किया गया है."

हालांकि, कटरा-श्रीनगर खंड पर ट्रेनों का परिचालन जारी है. अधिकारियों ने बताया कि रद्द की गई 22 ट्रेनों में से नौ माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा से और एक जम्मू से है. बाकी ट्रेनें कटरा, जम्मू और उधमपुर स्टेशनों पर पहुंचने वाली थीं. पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के कंदरोड़ी तक की रेल सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं.

लेह-जम्मू एयरपोर्ट बंद

भारी बारिश के चलते लेह, लद्दाख और जम्मू के हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं. लेह, लद्दाख स्थित कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा खराब मौसम के कारण लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा और आज भी यहां सेवाएं बंद रहेंगी. जबकि जम्मू हवाई अड्डा मंगलवार (26 अगस्त) दोपहर 3 बजे से विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ़ के लिए बंद है. अधिकारियों ने कहा कि आज जम्मू हवाई अड्डे के फिर से खुलने की संभावना मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है.

वैष्णो देवी यात्रा पर क्या है अपडेट?

Jai Mata Di

In view of recent incessant rain and inclement weather, all the yatries are hereby advised to replan their yatra to the shrine once the weather improves.#smvdsb #yatraupdate — Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025

बिगड़े मौसम और ताजा लैंडस्लाइड के बाद फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया है. इस पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जानकारी देते हुए एक्स पर कहा, "हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए, सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा की योजना पुनः बनाएं."

हेल्पलाइन नंबर जारी

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन डेस्क भी स्थापित किया है. तीन हेल्पलाइन नंबर के जरिए वहां स्थिति जानी जा सकती है. कॉल/व्हाट्सएप:+91 9906019460, +91 9906019446, +91 9103491554

बता दें कि वैष्णों देवी मंदिर मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है. खबर है कि राहत और बचाव सामग्री लेकर सी130 और आईएल76 एनडीआरएफ के साथ हिंडन से जम्मू के लिए जल्द उड़ान भरेंगे. वहीं, चिनूक, एमआई-17 वी5 जैसे हेलीकॉप्टर जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और पठानकोट जैसे सभी निकटवर्ती ठिकानों पर सक्रिय रूप से तैयार हैं.

