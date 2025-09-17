PAK आर्मी चीफ ने आतंकियों के जनाजे में भेजे थे अफसर... जैश कमांडर इलियास कश्मीरी का नया खुलासा

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर इलियास कश्मीरी का एक कबूलनामा किया है, जिससे पाकिस्तान में आतंकवाद का बड़ा खुलासा हुआ है. इलियास ने कहा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों को भेजने का आदेश सीधे आर्मी चीफ ने दिया था. यह कुबूलनामा तब आया है, जब पाकिस्तान दुनिया के सामने लगातार कहता रहा है कि उसके देश में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है.

लश्कर के आतंकी ठिकाने मुरीदके में एक आतंकी के साथ पाकिस्तानी आर्मी के लोग भारत के हमले में मारे गए आतंकियों के नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए थे, जिनकी तस्वीरें सुर्खियों में थीं. अब आतंकी इलियास कश्मीरी के कुबूलनामे ने इस पर मुहर लगा दी है.

उसने कहा कि बहावलपुर के जैश कैंप में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का आदेश सीधे जीएचक्यू यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने जनरल्स को दिया था.

साजिश का पर्दाफाश...

इलियास कश्मीरी ने यह भी बताया कि डीजी आईएसपीआर ने बहावलपुर और जैश-ए-मोहम्मद के बीच के लिंक को दबाने की कोशिश की थी. इस कुबूलनामे ने पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोल दी है, जिसमें वह कहता था कि उसके मुल्क में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है.

इसके अलावा, इलियास कश्मीरी ने दिल्ली और मुंबई में हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में मसूद अजहर का हाथ होने की बात कही, जिससे पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर आतंकी समूहों को पनाह देने के बार-बार किए गए इनकार की धज्जियां उड़ गई हैं.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस आतंकी समूह के एक टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक वीडियो में स्वीकार किया कि भारत के सबसे वॉन्टेड आतंकवादियों में से एक अजहर ने पांच साल की कैद के बाद भारत द्वारा रिहा किए जाने के बाद पाकिस्तान से आतंकी हमलों की योजना बनाई थी. कश्मीरी ने कहा कि अजहर का ठिकाना बकलोत में था, जिसे 2019 में भारत ने हवाई हमलों में निशाना बनाया था.

