देशभर में 85 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने पर IndiGo ने मांगी माफी, बताई वजह

भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने टेक्निकल इश्यू (तकनीकी खराबी), चालक दल की कमी और एयरपोर्ट पर भीड़ समेत कई कारणों से दो दिन में 85 से ज्यादा फ्लाइटें अचानक रद्द कर दीं, जिससे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिससे गुस्साए लोगों ने काउंटर पर हंगामा किया और सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा. हालांकि, इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है.

इंडिगो ने हजारों यात्रियों को हुई असुविधा पर अधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है. एयरलाइन ने कहा, 'पिछले दो दिनों से हमारी पूरी नेटवर्क पर ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इससे हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं.'

इंडिगो के अंदरूनी सूत्रों ने इंडिया टुडे/ आजतक को बताया, 'नया FDTL नियम ही पायलटों की कमी का सबसे बड़ा कारण है. रोस्टर में बदलाव के कारण पर्याप्त क्रू उपलब्ध नहीं हो पा रहा.'

क्या है फ्लाइट कैंसिलेशन का कारण

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के पीछे की मुख्य वजह पायलटों की कमी है. सूत्रों ने ये भी कहा कि नवंबर 2025 में शुरू की गई फ्लाइट ड्यूटी लिमिट (FDTL) की नई प्रणाली भी रद्दीकरण का बड़ा कारण है. इन बदलावों ने पायलट रोस्टर को बदल दिया है और उपलब्ध संसाधनों पर भारी दबाव डाला है.

सर्दियों में आमतौर पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे एयरलाइन के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. जैसा कि एक सूत्र ने बताया, 'यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण, मौजूदा संसाधनों पर भी बोझ बढ़ गया है.'

टेक्निकल इश्यू भी समस्या

इंडिगो ने भी माना है कि हालिया गड़बड़ी में तकनीकी समस्याओं की भी भूमिका रही है. इससे पहले इंडिगो ने स्वीकार किया था कि उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रियों के बोर्डिंग में देरी हो रही है.

एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइन कोशिश कर रही है. ऑपरेशनल दबाव के बावजूद सिस्टम गड़बड़ियों को दूर करने और शेड्यूल को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

लोगों ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

बता दें कि फ्लाइटें रद्द होने के बाद कई एयरपोर्टों पर गुस्साए यात्री कर्मचारियों से बहस करते दिखे. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

कई यात्रियों ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को टैग कर अपना गुस्सा व्यक्त किया. आज सुबह एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'हैदराबाद एयरपोर्ट पर घंटों की देरी को संबोधित करने में इंडिगो की विफलता के बाद #Ayyappadevotees को विरोध करने के लिए मजबूर किया गया.'

