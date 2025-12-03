scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देशभर में 85 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने पर IndiGo ने मांगी माफी, बताई वजह

इंडिगो ने तकनीकी खराबी, चालक दल की कमी और एयरपोर्ट पर भीड़ के कारण दो दिनों में 85 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दीं, जिससे इसकी वजह से देश के कई एयरपोर्टों पर हंगामा हो गया. हजारों यात्रियों को असुविधा हुई, जिसके बाद इंडिगो ने माफी मांगी और असुविधा के लिए खेद जताया और बताया कि नया FDTL नियम पायलटों की कमी का मुख्य कारण है.

Advertisement
X
इंडिगो ने रद्द की 85 से ज्यादा फ्लाइटें. (Photo: ITG)
इंडिगो ने रद्द की 85 से ज्यादा फ्लाइटें. (Photo: ITG)

भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने टेक्निकल इश्यू (तकनीकी खराबी), चालक दल की कमी और एयरपोर्ट पर भीड़ समेत कई कारणों से दो दिन में 85 से ज्यादा फ्लाइटें अचानक रद्द कर दीं, जिससे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई. हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिससे गुस्साए लोगों ने काउंटर पर हंगामा किया और सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा. हालांकि, इंडिगो ने आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है.

इंडिगो ने हजारों यात्रियों को हुई असुविधा पर अधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है. एयरलाइन ने कहा, 'पिछले दो दिनों से हमारी पूरी नेटवर्क पर ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इससे हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं.'

इंडिगो के अंदरूनी सूत्रों ने इंडिया टुडे/ आजतक को बताया, 'नया FDTL नियम ही पायलटों की कमी का सबसे बड़ा कारण है. रोस्टर में बदलाव के कारण पर्याप्त क्रू उपलब्ध नहीं हो पा रहा.'

सम्बंधित ख़बरें

ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से राजीव गांधी एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल. (Photo: ITG)
देशभर के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल 
IndiGo Airlines flight makes emergency landing after threat message
इंडिगो फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित 
Kuwait-Hyderabad IndiGo flight makes emergency landing at Mumbai airport after bomb threat.
बम की धमकी मिलने पर मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग 
Scarf क्यों पहनती हैं Air Hostess? असली कारण जानें... 
An Air India Airbus A320-200 aircraft
A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेड, 90% फ्लीट अपडेटेड, IndiGo ने नहीं रद्द की एक भी फ्लाइट 

क्या है फ्लाइट कैंसिलेशन का कारण

 

 

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण के पीछे की मुख्य वजह पायलटों की कमी है. सूत्रों ने ये भी कहा कि नवंबर 2025 में शुरू की गई फ्लाइट ड्यूटी लिमिट (FDTL) की नई प्रणाली भी रद्दीकरण का बड़ा कारण है. इन बदलावों ने पायलट रोस्टर को बदल दिया है और उपलब्ध संसाधनों पर भारी दबाव डाला है.

Advertisement

सर्दियों में आमतौर पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे एयरलाइन के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. जैसा कि एक सूत्र ने बताया, 'यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण, मौजूदा संसाधनों पर भी बोझ बढ़ गया है.'

टेक्निकल इश्यू भी समस्या

इंडिगो ने भी माना है कि हालिया गड़बड़ी में तकनीकी समस्याओं की भी भूमिका रही है. इससे पहले इंडिगो ने स्वीकार किया था कि उन्हें तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्रियों के बोर्डिंग में देरी हो रही है.

एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइन कोशिश कर रही है. ऑपरेशनल दबाव के बावजूद सिस्टम गड़बड़ियों को दूर करने और शेड्यूल को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

लोगों ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

बता दें कि फ्लाइटें रद्द होने के बाद कई एयरपोर्टों पर गुस्साए यात्री कर्मचारियों से बहस करते दिखे. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

कई यात्रियों ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को टैग कर अपना गुस्सा व्यक्त किया. आज सुबह एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'हैदराबाद एयरपोर्ट पर घंटों की देरी को संबोधित करने में इंडिगो की विफलता के बाद #Ayyappadevotees को विरोध करने के लिए मजबूर किया गया.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement