केरल के कोट्टायम जिले के 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदु अजी की सुसाइड ने पूरे देश को हिला दिया है. अपनी मौत से एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर शेड्यूल्ड पोस्ट में आनंदु ने RSS पर गंभीर आरोप लगाए. सुसाइड नोट में उन्होंने कथित रूप से एक RSS कार्यकर्ता का नाम लिखा था.

इस घटना के बाद भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन का आह्वान किया है. कांग्रेस और CPI(M) दोनों ही BJP और RSS पर इस मामले में सवाल उठा रहे हैं. सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई है और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है. कांग्रेस और CPI(M) ने BJP-RSS पर निशाना साधा तो RSS ने इसे झूठ और साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 अक्टूबर को केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जुड़े यौन शोषण और आत्महत्या के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने इस पूरे प्रकरण की संपूर्ण और निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

क्या है पूरा मामला

मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े सदस्यों पर एक आईटी प्रोफेशनल के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है. मृतक की पहचान अनंदु अजी के रूप में हुई थी, जो आईटी क्षेत्र में कार्यरत युवक था. उसने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक अंतिम पोस्ट में दावा किया कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ. उसने आरोप लगाते हुए यह भी लिखा कि वो ऐसा शिकार बनने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है और यह कृत्य आरएसएस के शिविरों में व्यापक रूप से फैला हुआ है.

इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपने सुसाइड नोट में अनंदु अजी ने लिखा है कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया. उसने साफ तौर पर कहा कि वह अकेला नहीं था और आरएसएस शिविरों में यह कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है. अगर यह सच है तो यह बेहद भयावह है.

