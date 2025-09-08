'भारत फर्स्ट... हम हर चुनाव में NDA के साथ', तेलुगु प्राइड और उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोले नारा लोकेश

कोयंबटूर में चल रहे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री नारा लोकेश भी पहुंचे. नारा लोकेश ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बिना शर्त समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई और स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट करेगी.

नारा लोकेश ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ के मंच पर कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास है. हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सही समय, सही जगह और सही नेतृत्व सबकुछ बदल देता है. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव, हमारा रुख स्पष्ट है कि हम एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे. नारा लोकेश ने यह भी कहा कि मेरे साथ टीडीपी के सभी सांसद एनडीए उम्मीदवार को बधाई देने दिल्ली गए थे.

उन्होंने कहा कि हमारी सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान हुआ. नारा लोकेश ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी को भी पता चल गया कि हम सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि तेलुगु प्राइड के नाम पर राजनीति की गई है और हम इस तरह की राजनीति के आगे नहीं झुकेंगे. भारत पहले, हमारा यही एजेंडा रहा है और इसे लेकर हमारा रुख पूरी तरह से साफ है.

नारा लोकेश ने कहा कि उस नेतृत्व का समर्थन करते रहें, जो भारत का नेतृत्व कर सके. यह जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ही ऐसा कर सकते हैं और हम उनके नेतृत्व का पूरा समर्थन करते हैं. चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक सवाल के जवाब में नारा लोकेश ने कहा कि उनकी नजर आंध्र प्रदेश पर है और वह प्रदेश को नंबर वन बनाना चाहते हैं. पहले भी कह चुके हैं कि हम गली के नेता हैं, दिल्ली के नहीं.

उन्होंने कहा कि हमें गली की राजनीति पसंद है, इसलिए हम अपने राज्य का विकास करने आए हैं. नारा लोकेश ने कहा कि एक व्यक्ति ही सबकुछ बदल सकता है और चंद्रबाबू नायडू ने इसे पहले भी करके दिखाया है. टीडीपी की एनडीए से नाराजगी की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अगला चुनाव 2029 में होगा. अगर किसी विषय पर हमारी राय अलग होगी, तो हम उसे बंद कमरे में व्यक्त करेंगे. उन्होंने 2029 चुनाव के जिक्र पर कहा कि टीडीपी इसके बाद भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.

