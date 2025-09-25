'जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशियों, कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग से हिंदुत्व के खिलाफ...', RSS नेता ने बताया चैलेंज

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मेंबर जे नंदकुमार गुरुवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर थे. उन्होंने इस आयोजन के 'RSS: नेशन बिल्डिंग या नेशनलिज्म?' सेशन में संघ की सौ साल की उपलब्धियों से लेकर आगामी चुनौतियों तक, हर पहलू पर बेबाकी से अपनी बात रखी. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शाखा गतिविधि पिछले सौ साल में संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि है.

संघ नेता ने कहा कि जिस फॉर्म में शाखा का कार्य शुरू हुआ था, वह आज भी उसी फॉर्म में जारी है. उन्होंने कहा कि आज शाखाओं की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच गई है. जे नंदकुमार ने कहा कि संघ कुछ भी नहीं करता, लेकिन स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ते. अगले 25 साल में संघ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि संघ के सामने कोई चैलेंज नहीं है. लेकिन देश के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनका सामना स्वयंसेवकों को करना पड़ेगा.

जे नंदकुमार ने कहा कि हिंदुत्व इस देश को एक सूत्र में बांधने का जरिया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की बाइंडिंग फोर्स हिंदुत्व है. उन्होंने कहा कि नेताजी तो संघ के नहीं थे न. संघ नेता ने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशियों के सहयोग से देश में हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश होगी. यह एक बड़ा चैलेंज होगा और स्वयंसेवकों को इसका सामना करना होगा.

हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर के सवाल पर उन्होंने कहा कि इनके बीच हम कोई अंतर नहीं मानते. हिंदुत्व दुनिया का सबसे लिबरल समाज है. संघ नेता नेता ने हिंदुत्व को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह मनुष्यत्व की तर्ज पर बना शब्द है. इसका ट्रांसलेशन हिंदूनेस होगा, हिंदुइज्म नहीं. यूपी के सीएम योगी के कटेंगे तो बंटेंगे और पीएम मोदी के एक रहेंगे, तो सेफ रहेंगे नारों को लेकर सवाल पर उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उदाहरण दिए और कहा कि वहां क्या हुआ.

जे नंदकुमार ने कहा कि हम एक नहीं थे और इसका नतीजा यह हुआ कि हमने ये हिस्से गंवा दिए. उन्होंने कहा कि भारत को खूबसूरत गार्डन बताया जाता है, यह अच्छी बात है. लेकिन गार्डन को मिट्टी चाहिए, ये हवा में नहीं रहता. जे नंदकुमार ने कहा कि इस गार्डन की मिट्टी है हिंदुत्व. हिंदुत्व के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती. केरल को लेकर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी पहचान पूरी तरह से हिंदू पहचान है. सिंधू नदी से सिंधुसागर के बीच फैला हुआ एक देश. बृहष्पति, वशिष्ठ, अर्जुन, राम हमारे पूर्वज थे.

