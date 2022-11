India Today Conclave: 'अगले 10 साल में भारत की GDP दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी,' बाजार पर बोले रिदम देसाई

India Today Conclave Mumbai: इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दूसरे दिन बिजनेस, कला, लेखक, फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां अपने विचारों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं. शनिवार को इंडिया टुडे के इस मंच पर बाजार की बात हुई.

IN FOCUS: THE MARKETS सेशन में चर्चा के लिए मंच पर मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी (Atul Suri) , आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.बालासुब्रमण्यम (A. Balasubramanian) और मोरगन स्टेनले इंडिया के एमडी रिदम देसाई (Ridham Desai) ने हिस्सा लिया.

मोरगन स्टेनले इंडिया के एमडी रिदम देसाई ने कहा कि दुनिया में 4 ट्रेंड हैं. हमें एजिंग से परेशानी है जो जनसांख्यिकीय समस्या है, दूसरा है डीग्लोबलाइजेशन- हर देश प्लस वन हो रहा है, तीसरा है डिजिटलाइजेशन और आखिरी है डीकार्बनाइजेशन. लेकिन भारत शायद दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसे इन सबसे फायदा मिल रहा है.

'अगले 10 साल में भारत की जीडीपी दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी'

देसाई ने आगे कहा कि पिछले पांच साल में हमने पॉलिसी पर काफी मेहनत की है. सरकार अच्छा काम कर ही है, उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 साल में भारत की जीडीपी दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि भारत ने पिछले 15- 20-30 साल में बहुत निराश किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस निराशा को कैसे माप सकते हैं, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक मार्केट है.

'सरकार जो भी कदम उठा रही है वो भारत के बेहतर भविष्य के लिए'

आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.बालासुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो पिछले कई सालों से बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है. सरकार जो भी कदम उठा रही है वो भारत के भविष्य की ग्रोथ को सोचते हुए ही उठा रही है. चाहे वो मेड इंन इंडिया हो या डिजिटल इंडिया, ये सब भारत के बेहतर भविष्य के लिए ही हैं.

