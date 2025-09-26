scorecardresearch
 

'पूरी तरह बेबुनियाद', भारत ने खारिज किया यूक्रेन युद्ध पर NATO चीफ का दावा, कहा- मोदी-पुतिन की ऐसी कोई बात नहीं हुई

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि नाटो महासचिव मार्क रूटे का बयान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर कथित बातचीत का जिक्र है, तथ्यों से मेल नहीं खाता और पूरी तरह झूठा है.

यूक्रेन युद्ध पर नाटो महासचिव मार्क रूटे के दावे को भारत ने सिरे से खारिज किया. (Photo: PTI)
भारत ने शुक्रवार को नाटो के महासचिव मार्क रूटे के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने रूटे के इस दावे को 'तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह आधारहीन' बताया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और मार्क रूटे को भविष्य में ऐसी बयानबाजी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी. 

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, 'हमने नाटो महासचिव मार्क रूटे के बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर कथित बातचीत का जिक्र है. यह बयान तथ्यों से मेल नहीं खाता और पूरी तरह झूठा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कभी पुतिन से इस तरह बात नहीं की. ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई.' रूटे ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में यह दावा किया था.

