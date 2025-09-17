scorecardresearch
 

रूस और उसके साथियों का सैन्य गुट क्यों दबा-छिपा है, NATO से कितना कमजोर या ताकतवर?

इजरायली हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब लीग और इस्लामिक देशों का जमावड़ा हुआ. चर्चा है कि ये मुल्क मिलकर नाटो की तरह एक और सैन्य संगठन बना सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका-फंडेड नाटो शायद अपना रुतबा खो बैठे. वैसे अमेरिका और यूरोप के पास तो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गुट है, लेकिन दूसरी महाशक्ति यानी रूस के हिस्से क्या है?

नाटो के बाद उतना मजबूत कोई सैन्य संगठन तैयार नहीं हो सका. (Photo- Pexels)
दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ (अब रूस) के बीच तनाव गहरा चुका था. हर देश डरा रहता है कि जाने कब तीसरी लड़ाई छिड़ जाए. ऐसा होने पर सुरक्षित रह सकें, इसके लिए कई देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया. अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा बजट और सैनिक लगाने लगा. दूसरी तरफ रूस ने भी अपने कुछ संगी-साथियों के साथ मिलकर एक गुट बना लिया. पूरी सदी बीत गई लेकिन नाटो का जलवा बना रहा.

अब बहुत से देश सैन्य संगठन बना रहे हैं, लेकिन क्या रूस के पास कोई सैन्य गुट है?

अगर है तो उस पर चर्चा इतनी कम क्यों होती है, जबकि वो अमेरिका को सीधी टक्कर देता रहा?

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने नाटो की एक ही लाइन थी- अगर किसी सदस्य पर हमला होगा तो उसे सब पर अटैक माना जाए और मुकाबला किया जाए. आज नाटो में अमेरिका और कनाडा के अलावा लगभग पूरा यूरोप शामिल हैं. सभी इकनॉमिक तौर पर मजबूत. कई एशियाई देश भी पार्टनर हैं, और साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, हालांकि पूरी सुरक्षा की गारंटी उनके पास नहीं. 

नाटो के पास केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि मॉडर्न तकनीक भी है. साथ ही सभी मिलकर इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाते हैं, जिसे दुनिया की छोटी से छोटी हलचल की भी खबर रहे. इन सब खूबियों के साथ नाटो बेहद शक्तिशाली बनता चला गया. 

रूस के विरोध में नाटो बना तो जाहिर है कि रूस के पास भी इसका तोड़ होगा. तब उसके नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन था, जिसका नाम था- वारसॉ पैक्ट. इसमें पूर्वी यूरोप के साम्यवादी सोच वाले देश शामिल थे जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया. अगर नाटो वेस्ट को मजबूत कर रहा था तो वारसॉ पैक्ट पूर्व की ताकत को बढ़ाने का जरिया था.

ये मजबूत था भी लेकिन नब्बे की शुरुआत में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही ये पैक्ट भी टूट गया. उसके बाद रूस अकेले पड़ता गया. कुछ साथी देश नाटो की तरफ चले गए. जो बचे, वो अपनी इकनॉमी पर काम करने लगे, लेकिन सैन्य गठबंधन पर वैसा काम नहीं हुआ था. 

nato military practice (Photo- AP)
रूस ने थोड़ा स्थिर होने के बाद फिर कोशिश शुरू की. कई गुट बने भी लेकिन ढीले-ढाले से. एक गुट हालांकि कुछ मजबूत हुआ. कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से सैन्य समूह में रूस के साथ-साथ बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे कई देश हैं.

इसका मकसद भी नाटो जैसा ही है- किसी भी युद्ध, आतंकवाद या सीमा पर बड़ी विपदा में आपसी मदद करना. रूस ही इसका सबसे मजबूत सदस्य है. बाकी लोग छुटपुट सहयोग करते रहे. मॉस्को स्थित ये संगठन कभी-कभार लड़ाइयों में दखल देने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन उसने नाटो जैसी कोई ग्लोबल सैन्य कार्रवाई नहीं की. 

सैन्य ताकत का विकल्प खोज निकाला

रूस के पास नाटो जैसा ताकतवर सैन्य संगठन नहीं और रिसोर्स भी सीमित हैं, फिर वो अमेरिका को चुनौती कैसे देता है? उसने सैन्य ताकत से आगे की रणनीति बना ली. उसके पास परमाणु  भंडार है, जो अमेरिका को संतुलित रखता है. इससे वॉशिंगटन समेत सभी देशों को सीधे टकराव से पहले सौ बार सोचना पड़ेगा. 

इसके अलावा मॉस्को सीधे युद्ध की बजाए प्रॉक्सी लड़ाइयों में शामिल होता रहा. जैसे सीरिया में सिविल वॉर के दौरान वो भी कूद पड़ा और अमेरिका के खिलाफ सैन्य मदद करता रहा. इससे लोकल स्तर पर उसकी पैठ बनी रही. चूंकि वो सीधे शामिल नहीं हो रहा, लिहाजा यूएस भी उससे सीधा पंगा लेने से बचता रहा. 

कई और बातें हैं, जो नाटो की टक्कर का सैन्य गुट न होने पर भी रूस और उसके सहयोगियों को बचाए हुए हैं. मसलन, रूस का इलाका लंबा-चौड़ा है, जो यूरोप से एशिया तक फैला है. ये भूगोल उसे ताकत देता है. कुल मिलाकर, वो कम संसाधनों में भी असर बनाए हुए है. 

military alliance (Photo- AP)
नाटो जैसा दूसरा बंदोबस्त क्यों नहीं हो सका

- नाटो सोवियत संघ के खिलाफ यूएस और यूरोप की साझा सुरक्षा जरूरत से बना था. अब वैसा डर नहीं रहा. कईयों के पास परमाणु हथियार हैं. सभी जानते हैं कि एक भी भड़का तो बहुत नुकसान हो जाएगा. लिहाजा सब सीधा युद्ध टालते रहे. 

- फिलहाल हर देश की सुरक्षा को लेकर चिंता, राजनीति और आर्थिक प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. सबके दोस्त और दुश्मन भी वैसे कॉमन नहीं रहे कि एक बार में पहचाने जा सकें. 

- नाटो जैसे संगठन चलाने के लिए भारी आर्थिक ताकत चाहिए. ज्यादातर देश ये अफोर्ड नहीं कर सकते. 

- कई देश खुद अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं. वे चाहें भी तो मिलकर सैन्य ताकत नहीं बन सकते. 

क्या कमजोर पड़ रहा है नाटो

अब अपनी तमाम ताकत के बावजूद नाटो कुछ कमजोर हो रहा है. अमेरिका और यूरोप के बीच विवाद है. यूएस चाहता है कि यूरोप के देश अपना सैन्य बजट बढ़ाएं. यूरोप का तर्क है कि रूस से चूंकि यूएस को सीधा खतरा नहीं, इसलिए वो प्रेशर बना रहा है. नाटो चलाना महंगा हो चुका. खुद अमेरिका का ध्यान अब रूस से हटकर इंडो-पैसिफिक पर चला गया है.

हो सकता है कि आगे चलकर यूरोप की रक्षा में उसकी भूमिका सीमित हो जाए. नाटो की सैन्य नीति से अलग कई दूसरे खतरे दिख रहे हैं, जैसे आतंकवाद, साइबर अटैक और इमिग्रेशन. इनसे निपटने के लिए उसके पास नई योजना नहीं दिखती.

कुल मिलाकर, नाटो बूढ़ा शेर हो चुका, जिसके खूंखार होने की कहानियां ही उसे सुरक्षित रखे हुए हैं.

