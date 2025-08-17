PM केपी ओली के भारत दौरे को लेकर हलचल, नेपाल जा रहे विदेश सचिव विक्रम मिसरी

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेंगे. अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करना है.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि अपने नेपाली समकक्ष अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर विक्रम मिसरी काठमांडू पहुंच रहे हैं. उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव नेपाल-भारत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास फोकस कनेक्टिविटी और विकास सहयोग पर होगा.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विक्रम मिसरी राष्ट्रपति पौडेल से ‘शीताल निवास’ (राष्ट्रपति भवन) में मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री ओली से बालुवाटार स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मिलेंगे. इनके अलावा वह रविवार को ही नेपाली विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे.

मिसरी कल भारत लौटेंगे

भारतीय विदेश सचिव की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात नेपाल के प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी होने की संभावना है, जिनमें नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ शामिल हैं. मिसरी 18 अगस्त को काठमांडू से भारत के लिए रवाना होंगे.

नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत अपनी ‘Neighbourhood First Policy’ के तहत नेपाल के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेश सचिव की यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाती है और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है.

पीएम केपी ओली आने वाले हैं भारत

राजनयिक सूत्रों ने बताया कि काठमांडू में मिसरी की बातचीत का मुख्य फोकस नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा की तैयारी पर होगा. संभावना है कि ओली 16 सितंबर के आसपास भारत का दौरा करेंगे, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

