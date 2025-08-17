scorecardresearch
 

Feedback

PM केपी ओली के भारत दौरे को लेकर हलचल, नेपाल जा रहे विदेश सचिव विक्रम मिसरी

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी रविवार को नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे. दो दिवसीय काठमांडू यात्रा के दौरान वह कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और आपसी हितों पर चर्चा करेंगे. यह दौरा नेपाल-भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री ओली की संभावित भारत यात्रा की तैयारी से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है.

Advertisement
X
विक्रम मिसरी आज नेपाल दौरे पर जाएंगे (फोटो क्रेडिट - रॉयटर्स)
विक्रम मिसरी आज नेपाल दौरे पर जाएंगे (फोटो क्रेडिट - रॉयटर्स)

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी रविवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेंगे. अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वह नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करना है.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि अपने नेपाली समकक्ष अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर विक्रम मिसरी काठमांडू पहुंच रहे हैं. उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव नेपाल-भारत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास फोकस कनेक्टिविटी और विकास सहयोग पर होगा.

यह भी पढ़ें: नेपाल में पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड हथियार सप्लायर 'सलीम पिस्टल', ISI और D कंपनी से कनेक्शन

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में बाढ़ का कहर: सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी उफनती गंगा और टूटे तटबंध 
China Rail Project
LAC के पास चीन की नई रेल परियोजना, भारत के लिए खतरे की घंटी 
बाबा बैद्यनाथ मंदिर - रावण कनेक्शन
अगर रावण न करता ये एक गलती... तो न बनता Baidyanath Dham 
Sita Madhi Dham
सीतामड़ई, सीतामही, सीता मठी... सीता जन्म स्थान का नाम कैेसे पड़ा सीतामढ़ी 
rakhi celebration throughout the world
India ही नहीं, यहां भी मनाया जाता है Raksha Bandhan 

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विक्रम मिसरी राष्ट्रपति पौडेल से ‘शीताल निवास’ (राष्ट्रपति भवन) में मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री ओली से बालुवाटार स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मिलेंगे. इनके अलावा वह रविवार को ही नेपाली विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे.

मिसरी कल भारत लौटेंगे

भारतीय विदेश सचिव की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात नेपाल के प्रमुख राजनीतिक नेताओं से भी होने की संभावना है, जिनमें नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ शामिल हैं. मिसरी 18 अगस्त को काठमांडू से भारत के लिए रवाना होंगे.

Advertisement

नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत अपनी ‘Neighbourhood First Policy’ के तहत नेपाल के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि विदेश सचिव की यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाती है और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है.

यह भी पढ़ें: यूट्यूब से सीखा लॉक तोड़ने का तरीका, फिर शहरभर में चोरी करने लगे बाइक... नेपाल में ले जाकर बेच देते थे गाड़ियां

पीएम केपी ओली आने वाले हैं भारत

राजनयिक सूत्रों ने बताया कि काठमांडू में मिसरी की बातचीत का मुख्य फोकस नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा की तैयारी पर होगा. संभावना है कि ओली 16 सितंबर के आसपास भारत का दौरा करेंगे, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement