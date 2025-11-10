'बंगाल में BJP की सरकार बनी तो TATA को वापस लाएंगे', बर्धमान रैली में सुवेंदु अधिकारी का वादा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को बर्धवान में आयोजित भाजपा की रैली में बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यदि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है, तो टाटा समूह को फिर से राज्य में निवेश के लिए वापस लाया जाएगा. उन्होंने सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के बाहर जाने की घटना को याद दिलाते हुए कहा, 'जब रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार प्रोजेक्ट हटाने की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि उनके सिर पर प्रतीकात्मक रूप से बंदूक तानी गई थी और बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था.'

सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'तब टाटा ने कहा था कि वह Bad M को छोड़कर Good M की ओर जा रहे हैं. उनका Bad M से मतलब ममता बनर्जी और Good M से मतलब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से था.' अधिकारी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं वचन देता हूं कि 2026 में भाजपा की सरकार बनी तो टाटा समूह बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा और उसे इस तरह अपमानजनक तरीके से जाना नहीं पड़ेगा.' बता दें कि अक्टूबर 2008 में टाटा मोटर्स ने ममता बनर्जी के आंदोलन के दबाव में सिंगूर से अपनी नैनो कार परियोजना को गुजरात शिफ्ट कर दिया था.

सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, 2.15 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और 60 लाख बंगाली दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने कहा, 'भाजपा शासन में ये हालात अतीत की बात बन जाएंगे और बंगाल फिर से आर्थिक प्रगति की पटरी पर लौटेगा. बीजेपी की सरकार बनने पर हम OMR शीट के माध्यम से पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करेंगे. युवाओं को नौकरी के लिए न रिश्वत देनी होगी, न बिचौलिओं की ठगी का शिकार होना पड़ेगा.'

Joined the Poribartan Sankalpa Yatra in Bardhaman today, organized by the by BJP Bardhaman Organizational District, to protest against the Trinamool regime’s endless corruption, murders, rapes, atrocities on women, and shameless lies about SIR.



The people of West Bengal have… pic.twitter.com/dMEkM8pove — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) November 9, 2025

अवैध घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए सुवेंदु ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बांग्लादेशी और म्यांमार से बंगाल में आए प्रवासियों को अवैध रूप से वोटर कार्ड और राशन कार्ड बांटे हैं. उन्होंने कहा, 'बीजेपी की सरकार आने पर SIR (सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर) अभियान चलाकर इन सभी घुसपैठियों को चिह्नित कर हिरासत में लिया जाएगा और निर्वासित किया जाएगा.'

उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार SIR (State Identification Register) प्रक्रिया का विरोध कर रही है ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके. अधिकारी ने कहा, 'जिन बांग्लादेशी और म्यांमार मूल के मुसलमानों को तृणमूल ने अवैध रूप से वोटर कार्ड और राशन कार्ड दिया है, उन्हें SIR प्रक्रिया के तहत पहचाना, हिरासत में लिया और देश से निष्कासित किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'भाजपा की सरकार बंगाल को घुसपैठ मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगारी मुक्त बनाएगी.'

