scorecardresearch
 

Feedback

'बंगाल में BJP की सरकार बनी तो TATA को वापस लाएंगे', बर्धमान रैली में सुवेंदु अधिकारी का वादा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बर्धमान की रैली में ममता बनर्जी सरकार में राज्य में औद्योगिक पलायन बढ़ने का आरोप लगाया और वादा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो टाटा ग्रुप को इंवेस्टमेंट के लिए फिर से वापस लाएंगे.

Advertisement
X
बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आने पर टाटा ग्रुप को राज्य में वापस लाया जाएगा. (Photo: X/@BJP4Bengal)
बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार आने पर टाटा ग्रुप को राज्य में वापस लाया जाएगा. (Photo: X/@BJP4Bengal)

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को बर्धवान में आयोजित भाजपा की रैली में बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यदि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है, तो टाटा समूह को फिर से राज्य में निवेश के लिए वापस लाया जाएगा. उन्होंने सिंगूर में टाटा मोटर्स के नैनो कार प्रोजेक्ट के बाहर जाने की घटना को याद दिलाते हुए कहा, 'जब रतन टाटा ने सिंगूर से नैनो कार प्रोजेक्ट हटाने की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि उनके सिर पर प्रतीकात्मक रूप से बंदूक तानी गई थी और बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था.'

सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'तब टाटा ने कहा था कि वह Bad M को छोड़कर Good M की ओर जा रहे हैं. उनका Bad M से मतलब ममता बनर्जी और Good M से मतलब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से था.' अधिकारी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं वचन देता हूं कि 2026 में भाजपा की सरकार बनी तो टाटा समूह बंगाल में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा और उसे इस तरह अपमानजनक तरीके से जाना नहीं पड़ेगा.' बता दें कि अक्टूबर 2008 में टाटा मोटर्स ने ममता बनर्जी के आंदोलन के दबाव में सिंगूर से अपनी नैनो कार परियोजना को गुजरात शिफ्ट कर दिया था.

यह भी पढ़ें: बंगाल: पोती से दादा ने किया रेप, शरीर को जगह-जगह दांत से काटा, गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

दादा के बयान में विरोधाभास के बाद खुलासा हुआ है. (Photo: Representational)
पोती से दादा ने किया रेप, शरीर को जगह-जगह दांत से काटा, गिरफ्तार 
नाबालिग को तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया. (Photo: ITG)
'बिना कपड़े के मिली, काटने के निशान...', बंगाल में बच्ची का अपहरण कर यौन उत्पीड़न 
हुगली में नाबालिग बच्ची का अपहरण के बाद रेप. (Photo: ITG)
बंगाल में 4 साल की बच्ची को अगवा कर यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन, दादा गिरफ्तार 
West Bengal schools
दार्जिलिंग के स्कूलों में नहीं गाया जाएगा राज्य गान, WBBSE ने दी छूट 
Bangal BJP SIR.
BJP ने नागरिकों की मदद के लिए शुरू की हेल्पलाइन, SIR से जुड़े सवालों की मिलेगी जानकारी 

सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य पर 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, 2.15 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और 60 लाख बंगाली दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने कहा, 'भाजपा शासन में ये हालात अतीत की बात बन जाएंगे और बंगाल फिर से आर्थिक प्रगति की पटरी पर लौटेगा. बीजेपी की सरकार बनने पर हम OMR शीट के माध्यम से पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करेंगे. युवाओं को नौकरी के लिए न रिश्वत देनी होगी, न बिचौलिओं की ठगी का शिकार होना पड़ेगा.' 

Advertisement

अवैध घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए सुवेंदु ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बांग्लादेशी और म्यांमार से बंगाल में आए प्रवासियों को अवैध रूप से वोटर कार्ड और राशन कार्ड बांटे हैं. उन्होंने कहा, 'बीजेपी की सरकार आने पर SIR (सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर) अभियान चलाकर इन सभी घुसपैठियों को चिह्नित कर हिरासत में लिया जाएगा और निर्वासित किया जाएगा.'

यह भी पढ़ें: बंगाल में SIR पर बवाल... तनाव से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों की मदद करेगी TMC

उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार SIR (State Identification Register) प्रक्रिया का विरोध कर रही है ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके. अधिकारी ने कहा, 'जिन बांग्लादेशी और म्यांमार मूल के मुसलमानों को तृणमूल ने अवैध रूप से वोटर कार्ड और राशन कार्ड दिया है, उन्हें SIR प्रक्रिया के तहत पहचाना, हिरासत में लिया और देश से निष्कासित किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'भाजपा की सरकार बंगाल को घुसपैठ मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगारी मुक्त बनाएगी.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement