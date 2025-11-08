scorecardresearch
 

Feedback

बंगाल में SIR पर बवाल... तनाव से जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों की मदद करेगी TMC

पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से लगातार लोग डरे हुए हैं. कुछ दिन पहले ही दक्षिण 24 परगना के भांगर में एक अधेड़ व्यक्ति ने इस डर में अपनी जान दे दी कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा.

Advertisement
X
एसआईआर को लेकर लोगों में तनाव बना हुआ है. (Photo: AP)
एसआईआर को लेकर लोगों में तनाव बना हुआ है. (Photo: AP)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी चिंता और तनाव की वजह से कथित तौर पर जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है.

इस संबंध में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिल रही हैं. ये नेता न केवल भावनात्मक सहारा दे रहे हैं, बल्कि नियमित संपर्क बनाए रखते हुए हर संभव व्यावहारिक और प्रशासनिक मदद भी पहुंचा रहे हैं. इस अभियान का उद्देश्य शोकग्रस्त परिवारों को अकेला महसूस न होने देना और उनके दर्द में साथ खड़ा होना है.

एक टीएमसी नेता ने कहा कि ये नेता व्यक्तिगत रूप से उन परिवारों से मिलेंगे, जिनके परिजनों ने कथित तौर पर आत्महत्या की या SIR से जुड़े तनाव और चिंता के चलते जान गंवाई. वे इन परिवारों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे और राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशानुसार हर तरह की मदद पहुंचाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

How did TMC complete two years work in just two months? Questions for the Election Commission.
'कोई जादू का छड़ी...', SIR पर अभिषेक बनर्जी का EC से सवाल 
Abhisheks remarks reflect thuggery and foolishness: Shantanu Thakur.
बंगाल में घमासान, अभिषेक बनर्जी की 'पेड़ से बांधने' की धमकी पर भड़की BJP 
Opposition leaders protest in the well as Lok Sabha (Photo: PTI)
TMC की महिला सांसद ने लगाया सदन में धक्का-मुक्की का आरोप, लोकसभा सचिवालय ने दी सफाई 
Abhishek Banerjee
'लोकसभा भंग कर देशभर में कराएं SIR...', TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी की डिमांड 
TMC leader Abhishek Banerjee also attended Rahul Gandhi's dinner
बंगाल में बनेगा नया गठबंधन? राहुल गांधी के डिनर में TMC-कांग्रेस की नजदीकियों से बढ़ीं सियासी अटकलें 

पार्टी नेता के अनुसार, यह जनसंपर्क अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि शोकाकुल परिवारों को भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह का सहारा मिल सके.

Advertisement

टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR प्रक्रिया से पैदा हुई अफरातफरी ने कई लोगों को मानसिक परेशानी में धकेल दिया. बीजेपी ने इस आरोप को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है.

बता दें कि बंगाल में यह प्रक्रिया तनाव का कारण बन गई है. TMC का आरोप है कि BJP इस प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटरों की संख्या कम करने के लिए कर रही है. वहीं बीजेपी का कहना है कि यह महज अफवाह है. इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट को सही बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement