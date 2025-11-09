scorecardresearch
 

बंगाल: पोती से दादा ने किया रेप, शरीर को जगह-जगह दांत से काटा, गिरफ्तार

हुगली के तारकेश्वर में 4 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया है. पुलिस ने खुलासा किया कि शिकायतकर्ता यानी बच्ची का दादा ही मुख्य आरोपी निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी कामनाशीष सेन ने बताया कि बयान में विरोधाभास मिलने पर उसने जुर्म कबूल किया. घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है, और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

दादा के बयान में विरोधाभास के बाद खुलासा हुआ है. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में 4 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि इस दर्दनाक मामले में शिकायतकर्ता यानी पीड़िता का दादा ही मुख्य आरोपी निकला है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

बयान में विरोधाभास के बाद खुलासा
हुगली ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) कामनाशीष सेन ने रविवार को यह जानकारी दी. एसपी ने बताया कि इस घटना की गहन जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. एसपी सेन ने कहा कि जब मामले की जांच शुरू हुई, तो पुलिस को शिकायतकर्ता जो बच्ची का दादा था, उसके  बयान में असंगतियां मिलीं. सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी दादा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

एसपी ने आश्वासन दिया कि पिछली घटनाओं की तरह ही, इस मामले की जांच भी तेजी से पूरी की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
चूंकि रविवार को पॉक्सो कोर्ट बंद था, इसलिए आरोपी दादा को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को कल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां वे सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग करेंगे.

पुलिस ने अपराध स्थल को सील कर दिया है. आज फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और कई सैंपल जुटाए. बच्ची की सभी आवश्यक मेडिकल जांच सख्त निगरानी में की जा रही है. घटना की सूचना बाल कल्याण समिति (CWC) को भी दी गई है, जो अपनी जांच करेगी.

रेलवे पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध
एसपी कामनाशीष सेन ने यह भी बताया कि घटना जिस क्षेत्र में हुई, वह रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है. चूंकि यहां से मालगाड़ियां गुजरती हैं और एक रोड ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण चल रहा है, इसलिए पुलिस ने रेलवे पुलिस को पत्र लिखकर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है. स्थानीय पुलिस भी सतर्कता बढ़ाएगी.

---- समाप्त ----
