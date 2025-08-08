scorecardresearch
 

Feedback

हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने, तेजधार हथियार से हमला करते दिखे आरोपी

यह घटना दिल्ली के निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन की है. गुरुवार रात को पार्किंग विवाद को लेकर यह हत्या हुई. गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली में हत्या (Photo: ITG)
हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली में हत्या (Photo: ITG)

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दोनो आरोपियों को आसिफ पर तेजधार हथियार से हमला करते देखा जा सकता है. 

इस हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि किसी बात पर आरोपी तैश में आकर आसिफ कुरैशी पर टूट पड़ते हैं. दोनों आरोपियों में से एक के हाथ में तेजधार हथियार है और वह कुरैशी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है. इस बीच मौके पर  मौजूद भीड़ मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है. आसिफ की पत्नी भी बीच-बचाव करती नजर आ रही है.

बता दें कि यह घटना दिल्ली के निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन की है. गुरुवार रात को पार्किंग विवाद को लेकर यह हत्या हुई. गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली में हत्या (Photo: ITG)
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग विवाद में 2 लोगों से हुआ था झगड़ा 
huma qureshi
वायरल हो रहा Huma Qureshi का एलिगेंट लुक  
Actress Huma Qureshi
OTT की 'महारानी' बनकर भी हीरो से कम म‍िल रही हुमा कुरैशी को फीस, एक्ट्रेस ने जताया दुख 
Huma Qureshi
हुमा कुरैशी ने कैसे ब्रेक किया स्टीरियोटाइप? मिली 'यंग गर्ल' का किरदार निभाने की सलाह 
Film wrap: huma qureshi wedding, stree 2 teaser
Film Wrap: सोनाक्षी के बाद हुमा कुरैशी बनेंगी दुल्हन, भूतिया आतंक मचाने आई स्त्री 2 का टीजर रिलीज  
Advertisement

आरोपियों के नाम गौतम और उज्जवल हैं. दोनों सगे भाई हैं. उज्जवल ने सबसे पहले आसिफ कुरैशी पर हमला किया था. गौतम की उम्र 18 साल जबकि उज्जवल की 19 साल है.

मृतक के रिश्तेदारों का कहना है कि आसिफ को जानबूझकर मारा गया है. उनके एक रिश्तेदार जावेद ने बताया कि पहले भी दो बार आसिफ से जानबूझकर झगड़ा किया गया ताकि उन पर हमला किया जा सके. उस पर पहले भी हमले किए गए थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या-क्या बताया?

इस घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि स्कूटर की पार्किंग को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था. पार्किंग को लेकर उज्जवल, गौतम और कुरैशी के बीच पहले बहस हुई, जो गाली-गलौच में तब्दील हो गई. आसिफ की पत्नी ने शांत कराने की कोशिश की. इस बीच गौतम ने Ice-pick निकालकर हमला करना शुरू कर दिया. आसिफ पर बार-बार ताबड़तोड़ हमले किए गए. इसके बाद गौतम ने आसिफ की छाती पर भी हमले किए, जिससे आसिफ की मौत हो गई. 

कौन हैं आरोपी?

आरोपी गौतम और उज्जवल भाई हैं. गौतम नशे का आदी है. वह मोहल्ले में अपने झगड़ालू स्वभाव के लिए जाना जाता है. वह पड़ोस में अमूमन झगड़ा करता है. उसका भाई उज्जवल सत्संग और धार्मिक आयोजनों में ढोलक बजाता है. उनकी मां कई साल पहले दोनों को छोड़कर चली गई थी. इसके बाद उनके पिता ने ही दोनों ही अकेले परवरिश की. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement