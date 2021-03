चार धाम यात्रा के लिए IRCTC का टूर पैकेज तैयार, जानें कीमत और बुकिंग की डिटेल्स

चारधाम की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) हिमालयन चार धाम यात्रा-2021 (Char Dham Yatra) के लिए बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है. जिसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कराए जाएंगे.



आईआरसीटीसी द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार 11 रात 12 दिन के टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) का किराया 43850 रुपये प्रति व्यक्ति होगा. वहीं, दो धाम यात्रा के लिए 37800 रुपये खर्च करने होंगे.

जबकि हरिद्वार से यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को 40100 रुपये चार धाम जबकि 34650 रुपये दो धाम की यात्रा के लिए खर्च करने होंगे. खास बात यह है कि कोरोना महामारी के कारण एक ग्रुप में सिर्फ 20 यात्रियों को चार धाम की यात्रा के लिए ले जाया जाएगा. टूर पैकेज में थ्री स्टार होटल में ठहरने और भोजन की व्यवस्था शामिल है.

The Char Dham yatra is believed to be the key to salvation by #Hindu devotees. Embrace unmatched spirituality at #Gangotri, #Yamunotri, #Kedarnath & #Badrinath with a pilgrim special package by #IRCTC #Tourism.#Details & #booking on https://t.co/F8GuGC2ikr #DekhoApnaDesh