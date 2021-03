Indian Railways: तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को होगी आसानी, हो रहे ये बदलाव

भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओ के लिए एक के बाद एक कई ट्रेने चला रहा है. अब तिरूपति जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे नई सौगात लेकर आया है. तिरुपति स्टेशन से अब और अधिक यात्री ट्रेने चलाई जा सकेंगी. दरअसल, यहां नए प्लेटफॉर्म और 3 स्टैब्लिंग शामिल किए गए हैं. इसके अलावा, न्यू इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए हैं.

दरअसल, तिरुपति रेलवे स्टेशन पर यार्ड, जो तिरुमाला हिल्स में विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, को फिर से तैयार किया जा रहा है. तिरुपति यार्ड के विकास से तिरुपति स्टेशन तक ट्रेन संचालन की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ट्रेन सेवाएं समय से उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

Boon to pilgrims visiting Tirupati:

With the addition of new platform and 3 stabling,more passengers trains can be dealt in now in Tirupati station in South Central Railway.



Also, New Electronic Interlocked signalling system commissioned. pic.twitter.com/8lIrjupRPi