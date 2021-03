Indian Railways: रेलवे चलाने जा रहा ये स्पेशल ट्रेनें, 18 मार्च से टिकट बुकिंग शुरू, जानें डिटेल्स

रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) द्वारा ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है. पश्चिमी रेलवे (Western Railways) मुंबई सेंट्रल से इंदौर, जयपुर, पुरी समेत कई जगहों के लिए नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है.

पश्चिमी रेलवे (Western Railways) के अनुसार इंदौर-पुरी के बीच चलने जा रही ट्रेन नंबर 09371 में सफर के लिए 18 मार्च से ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू होगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 09227 मुंबई सेंट्रल-इंदौर सुपरफास्ट स्पेशल 18 मार्च से शुरू हो रही है. इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है. ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से प्रति गुरुवार और शनिवार को चलेगी. जो उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचेगी.

For the convenience of passengers, WR to run special train between Indore & Puri station.



Booking of train no 09371 will open from 18th March,2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/FLSOqRNWxJ