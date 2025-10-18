जहरीले कोबरा से भिड़कर पेट डॉग ने बचाई मालकिन की जान… डसने से हालत हुई थी नाजुक, डॉक्टर बोले- जल्द स्वस्थ होगा रॉकी

केरल के अलप्पुझा से दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक पेट डॉग रॉकी अपनी मालकिन की जान बचाने के लिए जहरीले कोबरा से भिड़ गया. इस दौरान रॉकी को जहरीले सांप ने डस लिया. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार है. अब स्वस्थ हो रहा है. इस पेट डॉग की बहादुरी ने सभी को भावुक कर दिया.

यह घटना मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे अलप्पुझा स्थित थुशारा नाम की महिला के घर में हुई. उस वक्त घर पर थुशारा अकेली थीं. उनके पति सुबाष कृष्णा विदेश में काम करते हैं. थुशारा का पेट डॉग रॉकी घर के आंगन में खेल रहा था, तभी उसने अचानक देखा कि एक कोबरा आंगन में घुस आया है.

बिना देर किए रॉकी सांप पर टूट पड़ा. दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ. इस दौरान कोबरा ने रॉकी को काट लिया, लेकिन रॉकी ने हार नहीं मानी और आखिरकार सांप को मार गिराया. रॉकी ने अपनी मालकिन की जान बचा ली, क्योंकि सांप सीधे घर की ओर बढ़ रहा था.

सांप के डसने की वजह से रॉकी वहीं गिर पड़ा. थुशारा घबरा गईं और तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई. पड़ोसी दौड़कर आए और रॉकी को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत गंभीर होने पर उसे कई हॉस्पिटलों में रेफर किया गया. कई दिनों तक चले इलाज के बाद आखिरकार रॉकी की हालत में सुधार होने लगा. यह संभव हुआ पशु चिकित्सक डॉ. बिबिन प्रकाश की टीम की मेहनत से, जिसमें डॉ. सिद्धार्थ, डॉ. नीमा और डॉ. लिटी शामिल हैं. इन डॉक्टरों ने लगातार प्रयास करके रॉकी की जान बचाई.

जब सुबाष कृष्णा को विदेश में इस घटना की खबर मिली, तो वे तुरंत भारत लौट आए. घर पहुंचते ही वे सीधे अस्पताल गए और अपने प्यारे साथी रॉकी से मिले. सुबाष ने कहा कि रॉकी ने हमेशा हमें सिक्योर रखा है. इस बार उसने जो किया, वह अविश्वसनीय है. उसने बिना सोचे-समझे अपनी जान दांव पर लगा दी.

डॉक्टरों के अनुसार, रॉकी अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है. वह खुद से खाना खाने लगा है. पशु चिकित्सकों का मानना है कि कुछ दिनों में रॉकी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा. रॉकी की बहादुरी की कहानी चर्चा का विषय बन गई है. सोशल मीडिया पर लोग उसे अलप्पुझा का हीरो कह रहे हैं. आसपास के लोग थुशारा के यहां पहुंचकर रॉकी के लिए दुआएं कर रहे हैं.

