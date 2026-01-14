Makar Sankranti पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

> बासमती चावल हों और उड़द की दाल,

घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,

दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,

मुबारक हो सबको खिचड़ी का त्योहार!

Happy Makar Sankranti 2026

> तिलकुट की खुशबू, दही-चिवड़ा की बहार,

मुबारक हो आपको नए साल का पहला त्योहार!

Happy Makar Sankranti 2026



> खुले आसमान में जमीं से बात न करो

जी लो जिंदगी खुशी की आस न करो

हर त्योहार में कम से कम हमें न भूला करो

फोन से न सही, मैसेज से ही संक्राति विश करो!

> जीवन में लाए खुशियां अपार

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!

> मीठे गुड़ में मिल गए तिल

उड़ी पतंग और खिल गए दिल

हर पल सुख और हर दिन शांति

आप सबके लिए लाए मकर संक्रांति!

Happy Makar Sankranti 2026!



> गुड़ की मिठास और अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!



> खुशी आपके आंगन में आए,

जीवन में नई उम्मीद सजाए,

मकर संक्रांति का ये पावन पर्व,

ढेर सारी खुशियां लाए.

Happy Makar Sankranti!

> सपनों को लेकर मन में, उड़ाएंगे पतंग आसमान में,

ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग, जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग.

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं!

