scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes and Messages: मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में साल के सबसे बड़े और शुभ पर्वों में गिना जाता है. इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं. पूरे भारत में इसे अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण और दक्षिण में पोंगल.इस दिन पतंगबाजी करने और तिल-गुड़ खाने का विशेष महत्व है. इस अवसर पर आप अपने रिश्तेदारों और करीबियों को व्हाट्सऐप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के जरिए स्पेशल मैसेज भेजकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Advertisement
X
मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं (Photo: Getty Images)
मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं (Photo: Getty Images)

> बासमती चावल हों और उड़द की दाल,
घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,
दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार, 
मुबारक हो सबको खिचड़ी का त्योहार!
Happy Makar Sankranti 2026

> तिलकुट की खुशबू, दही-चिवड़ा की बहार,
मुबारक हो आपको नए साल का पहला त्योहार!
Happy Makar Sankranti 2026


> खुले आसमान में जमीं से बात न करो
जी लो जिंदगी खुशी की आस न करो
हर त्योहार में कम से कम हमें न भूला करो
फोन से न सही, मैसेज से ही संक्राति विश करो!

सम्बंधित ख़बरें

Makar Sankranti 2026 Date
मकर संक्रांति कब है, आज या कल? इस विद्वान संन्यासी ने दूर किया सस्पेंस
Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति कब है, आज या कल? पंडितों ने दूर किया तारीख का कन्फ्यूजन
makar sankranti 2026
14 या 15 जनवरी, कब है मकर संक्रांति? तारीख पर ज्योतिषविदों में छिड़ी बहस
Kite Flying Safety Tips
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा न बन जाए सजा!, इन 3 बातों का रखें ध्यान
Makar Sankranti
जब 12 वर्षों तक भूखे भटकते रहे थे जगन्नाथ और बलराम, खिचड़ी भी नहीं हुई थी नसीब

> जीवन में लाए खुशियां अपार
मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!

> मीठे गुड़ में मिल गए तिल
उड़ी पतंग और खिल गए दिल
हर पल सुख और हर दिन शांति
आप सबके लिए लाए मकर संक्रांति!
Happy Makar Sankranti 2026!


> गुड़ की मिठास और अपनों का प्यार, 
मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार!


> खुशी आपके आंगन में आए, 
जीवन में नई उम्मीद सजाए, 
मकर संक्रांति का ये पावन पर्व, 
ढेर सारी खुशियां लाए.
Happy Makar Sankranti!

Advertisement


> सपनों को लेकर मन में, उड़ाएंगे पतंग आसमान में,
ऐसी भरेगी उड़ान मेरी पतंग, जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग.
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement