scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं शर्मिंदा हूं...', अग्निकांड पर बोले लूथरा ब्रदर्स, पुलिस कस्टडी चार दिन बढ़ी

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में हुए आग हादसे से जुड़े मामले में लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ा दी गई है. मापुसा की जेएफएमसी अदालत ने यह आदेश दिया है. लूथरा ब्रदर्स का कहना है कि जो हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा हैं.

Advertisement
X
लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी बढ़ी (photo: ITG)
लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी बढ़ी (photo: ITG)

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में हाल ही में हुई आग लगने की घटना के मामले में जांच अभी जारी है. इस मामले में पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पुलिस कस्टडी को मापुसा की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट (जेएफएमसी) अदालत ने चार दिन के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को निर्धारित की है.

अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने और समय मांगते हुए बताया कि जांच अभी पूरी तरह नहीं हुई है और सभी पहलुओं की छानबीन आवश्यक है. इसके बाद जेएफएमसी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सके और नई जानकारी जुटा सके.

इस बीच, लूथरा ब्रदर्स की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए वे खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं. हालांकि इस बयान के अलावा मामले से जुड़ी कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

2026 में कौन सा शहर प्रॉपर्टी में निवेश के लिए है बेस्ट
2025 में अधूरा रह गया घर का सपना, 2026 के लिए ये हैं सबसे सस्ते और मुनाफे वाले ठिकाने
गोवा जिला पंचायत चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद AAP ने प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को हटाया (Photo: X/ @AmitPalekar10)
AAP ने गोवा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को हटाया, स्थानीय चुनाव में खराब प्रदर्शन का दिया हवाला
लूथरा ब्रदर्स को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. (Photo: PTI)
गोवा अग्निकांड: चार दिन की पुलिस रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स, इस नए एंगल से भी हो रही जांच
शिमला और मनाली नहीं, 2025 में इन शहरों में सबसे ज्यादा घूमने पहुंचे लोग
Goa Liberation Day
काश, गोवा को मुक्त कराने के लिए लोहिया को समय रहते नेहरू का साथ मिल गया होता

लूथरा ब्रदर्स के वकील पराग गावकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके मुवक्किल पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और अदालत ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि जांच एजेंसियां अपनी जांच निष्पक्ष और विस्तार से कर सकें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गोवा अग्निकांड: चार दिन की पुलिस रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स, इस नए एंगल से भी हो रही जांच

पुलिस ने भी साफ किया है कि जांच जारी है और पुलिस कस्टडी में पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह से सतर्क हैं. अब सभी की नजरें 29 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की जांच प्रगति पर नई जानकारी सामने आने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement