'मैं शर्मिंदा हूं...', अग्निकांड पर बोले लूथरा ब्रदर्स, पुलिस कस्टडी चार दिन बढ़ी

गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन में हाल ही में हुई आग लगने की घटना के मामले में जांच अभी जारी है. इस मामले में पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पुलिस कस्टडी को मापुसा की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट (जेएफएमसी) अदालत ने चार दिन के लिए बढ़ा दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को निर्धारित की है.

अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने और समय मांगते हुए बताया कि जांच अभी पूरी तरह नहीं हुई है और सभी पहलुओं की छानबीन आवश्यक है. इसके बाद जेएफएमसी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सके और नई जानकारी जुटा सके.

इस बीच, लूथरा ब्रदर्स की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए वे खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं. हालांकि इस बयान के अलावा मामले से जुड़ी कोई और जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

लूथरा ब्रदर्स के वकील पराग गावकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके मुवक्किल पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और अदालत ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि जांच एजेंसियां अपनी जांच निष्पक्ष और विस्तार से कर सकें.

पुलिस ने भी साफ किया है कि जांच जारी है और पुलिस कस्टडी में पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह से सतर्क हैं. अब सभी की नजरें 29 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले की जांच प्रगति पर नई जानकारी सामने आने की संभावना है.

