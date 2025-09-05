अहमदाबाद: प्रशासनिक अधिकारी ने सरकारी आवास में किया सुसाइड, पुलिस को मिले दो सुसाइड नोट

गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (GAS) के क्लास वन अधिकारी ने अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली. 57 वर्षीय मनोज पुजारा गांधीनगर के सचिवालय में वित्त विभाग में कार्यरत थे. पुलिस को उनके शव के पास से दो सुसाइड नोट भी मिले हैं. पुलिस ने बताया कि इस घटना के बारे में उनके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी थी.

ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वस्त्रापुर पुलिस ने बताया कि मनोज पुजारा का शव उनके सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में झूले के कड़े के साथ बांध मिली था.

मौके पर पहुंची टीम ने ड्राइवर ने बताया कि वह हर रोज की तरह उन्हें लेने उनके सरकारी आवास पर पहुंचा था. आमतौर पर वह फोन करने के बाद बाहर आ जाते थे, लेकिन 3 सितंबर को फोन करने के बाद भी वह बाहर नहीं आए, जिस पर उन्हें संदेह हुए तो उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वह मृत अवस्था में थे. इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड की मदद से पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसीपी एच.एम. कनसागरा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की. मनोज पुजारा के मोबाइल फोन की जांच और उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस को मिले दो सुसाइड नोट

पुलिस ने बताया कि मनोज के घर से दो सुसाइड नोट भी बरामद हुए हैं. उनका पहला नोट पुलिस के लिए था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मृत्यु के लिए किसी को परेशान ना करें. उनका दूसरा नोट अपने बेटे और बहू के लिए था, जिसमें उन्होंने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, वारसदारी से संबंधित जानकारी है.

