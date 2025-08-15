scorecardresearch
 

‘स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट’, एक ही पोस्टर में नजर आए गांधी-सावरकर‘, कांग्रेस ने साधा मंत्रालय पर निशाना

79वें स्वतंत्रता दिवस पर जहां देशभर में जश्न का माहौल था, वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है . दरअसल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और इसी से कांग्रेस नाराज हो गई.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पेट्रोलियम मंत्रालय पर निशाना (Photo: PTI)
79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में मनाए जा रहे जश्न के बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है. मंत्रालय ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक तस्वीर साझा करते हुए देशवासियों को बधाई दी. 

इस तस्वीर में महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के साथ वीर सावरकर की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. खास बात ये थी कि सावरकर की तस्वीर गांधी जी के ठीक बगल में लगी थी.

मंत्रालय ने पोस्ट में लिखा था, "जब हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, तो याद रखें-आज़ादी तभी फलती-फूलती है जब हम उसे हर दिन एकता, संवेदना और कर्म से सींचते हैं."

यह भी पढ़ें: 'मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें', स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील

कांग्रेस का हमला

इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, "पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते-करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए. जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके, उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो. देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं."

वहीं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी . उन्होंने सावरकर को "अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाला" और "महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल रहने वाला एक राष्ट्रद्रोही" बताया . उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सावरकर को गांधी से बड़ा दिखाना उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली .

