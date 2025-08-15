scorecardresearch
 

Feedback

'मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें', स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबन जरूरी है और स्वावलंबन के लिए स्वदेशी जरूरी है. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली हर चीज स्वदेशी खरीदें. मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें, आज स्वदेशी का संकल्प लें."

Advertisement
X
स्वतंत्रता दिवस पर शिवराज सिंह चौहान की अपील (Photo: X/@OfficeofSSC)
स्वतंत्रता दिवस पर शिवराज सिंह चौहान की अपील (Photo: X/@OfficeofSSC)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लोगों शुभकामनाएं देते हुए देश की सीमाओं पर खड़े सैनिकों को नमन किया. उन्होंने कहा कि उन लोगों को नमन, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से आजादी हासिल हुई. इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे अन्नदाताओं को नमन किया.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "स्वतंत्रता के लिए स्वावलंबन जरूरी है और स्वावलंबन के लिए स्वदेशी जरूरी है. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली हर चीज स्वदेशी खरीदें. मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें, आज स्वदेशी का संकल्प लें."

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, "हम सभी को आज यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमें नंबर 1 स्थान पर पहुंचना है. अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विशेष रूप से शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कलाकारों, एमएसएमई को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, हमें अपने दैनिक जीवन में हर चीज में स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए."

यह भी पढ़ें: मोदी दीवार की तरह खड़े हैं... किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, लाल किले से PM ने ट्रंप को दिया संदेश!

सम्बंधित ख़बरें

PM Narendra Modi
मोदी दीवार की तरह खड़े हैं... किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, PM ने ट्रंप को दिया संदेश! 
पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस का जवाब
'1983 से ही है चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट ऑपरेशनल', PM मोदी के दावे पर कांग्रेस का जवाब 
PM Modi Independence Day speech
'RSS की 100 वर्ष की यात्रा पर देश गर्व करता है...', लाल किले की प्राचीर से बोले PM मोदी 
लाल क़िले से PM मोदी ने देश को संबोधित किया
लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने दिया अब तक सबसे बड़ा भाषण, तोड़ दिया साल 2024 का रिकॉर्ड 
amit shah with bharat tiranga
हर घर तिरंगा: अमित शाह से लेकर CM तक ने फहराया Tiranga 
Advertisement

PM मोदी ने भी आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया. उन्होंने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक बताया और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की प्रगति का हवाला दिया. 

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्वदेशी क्षमताएं, खतरों से निर्णायक रूप से निपटने, आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय शक्ति, सम्मान और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का आधार बनाने में महत्वपूर्ण हैं."

पीएम मोदी ने भारतीय इनोवेटर्स और युवाओं से भारत के अंदर ही जेट इंजन विकसित करने की अपील की, जिससे आने वाले वक्त में डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से घरेलू और आत्मनिर्भर हो. उन्होंने कहा कि भारत 2025 के अंत तक 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा, जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement