देश के चार राज्यों में भीषण हादसे... राजस्थान, गुजरात, एमपी और जम्मू-कश्मीर में वाहन टकराए, 17 लोगों की मौत

देश के चार अलग-अलग राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं हैं. यहां सड़कों पर वाहन बेकाबू होकर एक-दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

जोधपुर-बालेसर में ट्रेलर–टेंपो टकराए, 6 की मौत

राजस्थान के जोधपुर से बालेसर के बीच बड़ा हादसा हो गया. खारी बेरी गांव के पास नेशनल हाइवे पर आज सुबह करीब 5 बजे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो और अनाज की बोरियों से लदे ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. बालेसर थानाधिकारी मूलसिंह भाटी के मुताबिक, टेंपो में गुजरात के बनासकांठा और धनसुरा जिले के 20 लोग सवार थे, जो रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे. इनमें 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जिनमें सभी महिलाएं थीं.

वहीं अन्य घायलों को पहले बालेसर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण 11 को मथुरादास माथुर अस्पताल (जोधपुर) रेफर किया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान सुबह तक नहीं हो पाई थी. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

ग्वालियर में फॉर्च्यूनर सवार 5 युवकों की मौत

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर-झांसी हाइवे पर भीषण हादसा हो गया. मालवा कॉलेज के सामने तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

हादसा देर रात हुआ और फॉर्च्यूनर में सवार सभी 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोगों की सूचना पर झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार के मलबे को हटाया गया. मृतक युवकों की शिनाख्त की जा रही है. पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर ग्वालियर की तरफ आ रही थी.

साबरकांठा में दो लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल

गुजरात के साबरकांठा के पोशीन तहसील में चंद्राना गांव के पास दो कमांडर जीपों के बीच टक्कर हो गई. दोनों जीपें टक्कर के बाद सड़क से नीचे खाई में गिर गईं. इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. हादसे में 18 से अधिक लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से हिम्मतनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया.

जम्मू–कश्मीर: बडगाम में हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में दो वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दस साल की जैनब पुत्री निसार अहमद राथर, 40 वर्षीय निसार अहमद राथर, 36 वर्षीय बशीर अहमद राथर और 60 वर्षीय खातून शामिल हैं. हादसे में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल हुए लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 40 से 70 वर्ष के बीच है. इनमें से पांच घायलों जुना बी, शाह, गुलशन, तसद्दुक हुसैन और राजा को गंभीर हालत में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि दो घायल सफिया और जसबीर सिंह का इलाज जिला अस्पताल बडगाम में जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

(अशोक शर्मा, हेमंत शर्मा, हसमुख पटेल, अशरफ वानी के इनपुट के साथ)